'Moraleja Vuela', del 24 al 29 de noviembre

Moraleja acoge el 50% de las aves observables en la región

La Ruta Ornitológica Corredor Verde se añade a los tres Puntos de Interés Ornitológicos

Moraleja

Moraleja participa una vez más en la Feria Internacional de Ornitología donde muestra las últimas novedades de su abundante patrimonio natural en un stand compartido con el Parque Cultural Sierra de Gata. Entre ellas destacan sus tres Puntos de Interés Ornitológico en los que se puede avistar el 50% de las aves observables en Extremadura: El Chorrerón, Las Cañadas y el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Recientemente se ha puesto en funcionamiento la Ruta Ornitológica Corredor Verde, lo que añade un atractivo más a la oferta moralejana. Esta ruta es una iniciativa de la Asociación Fotográfica Foto Natura. Discurre desde el Puente Nuevo junto al Colegio Virgen de la Vega con diferentes miradores. En estos se encuentran paredes de ocultación para que los amantes del turismo ornitológico puedan observar las aves con total tranquilidad. La ruta discurre por la ribera del río Rivera de Gata y tiene una extensión de un kilómetro. En el observatorio 1, que se encuentra en el azud del Parque Feliciano Vegas es posible ver especies como la gallineta, el avetorillo, el martín pescador, la nutria, los cormoranes, la garza real, los andarríos, el bengalí y el pico de corral. Una vez llegados al Colegio Virgen de la Vega se encuentran los otros dos observatorios en los que se pueden avistar especies como los tres pájaro carpinteros de la península, oropéndolas, autillos… Cada año Moraleja organiza el encuentro Moraleja Vuela especializado en turismo ornitológico que este año será los días del 24 al 29 de noviembre.

Por otro lado, cuando llega la noche, Moraleja se convierte en otro espacio privilegiado para mirar al cielo, pero en esta ocasión para observar el firmamento. En Moraleja se encuentra el Paraje Natural El Chorrerón, certificado como primer Paraje Starlight de Extremadura, así como el Mirador Astronómico Estrellas del Chorrerón y el Sendero Nocturno Noche en El Chorrerón, que convierte este enclave en un lugar espectacular para la observación de estrellas.

