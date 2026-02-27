Estos son los principales motivos de queja en Extremadura: 10.000 consultas y reclamaciones en un año

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) tramitó a lo largo del pasado año un total de 9.870 expedientes, entre consultas (8.928) y reclamaciones (942), según la memoria anual que ha presentado este viernes por su director, Javier Rubio, en una rueda de prensa celebrada en Mérida. A este balance, ha añadido la elaboración de 928 declaraciones de la renta, así como el inicio de 52 procedimientos judiciales.

El director de UCE Extremadura, Javier Rubio, este viernes en Mérida. / JAVIER CINTAS

En concreto, el sector que concentra más conflictos vuelve a ser el financiero. Rubio ha recordado que a finales de los 90 en el ámbito que más se reclamaba era la vivienda y, posteriormente, fue la telefonía, mientras que ahora son los servicios financieros. En 2025, este ámbito sumó 2.880 expedientes (2.220 consultas y 420 reclamaciones), con problemáticas que van desde comisiones, tarjetas revolving y gastos hipotecarios hasta el aumento de fraudes.

UCE pone el foco especialmente en las estafas bancarias y en el camino judicial que, en muchos casos, están siguiendo los consumidores. Rubio ha defendido que las resoluciones de los tribunales están permitiendo avanzar: “Gracias a que los tribunales nos van dando la razón podemos ir avanzando con todas las reclamaciones”. Y ha citado un pronunciamiento reciente: “El Supremo ha declarado que los bancos son quienes deben garantizar la seguridad de los consumidores en el tema del phishing”.

Suministros básicos

En segunda posición aparecen los suministros básicos, con 803 expedientes (730 consultas y 73 reclamaciones), y dentro de ellos el mayor volumen se concentra en la electricidad. En este sentido, Rubio ha asegurado que el principal motivo es la facturación, por no aplicarse precios ofertados o por prácticas comerciales agresivas: “Ya sabéis que nos siguen llamando a pesar de la prohibición y si no apuntas lo que te ofrecen, al final te cobran lo que quieren”.

Otra fuente recurrente de quejas son las lecturas estimadas y la falta de lecturas reales durante largos periodos. “Hay veces que no te leen hasta en un año y entonces me viene la gente con unas facturas imposibles”, ha afirmado, al describir casos en los que, tras meses pagando importes mínimos, llegan recibos de la electricidad “de 800 euros”. A su juicio, “el Gobierno tendría que mirarlo y cambiar la normativa”.

También hubo consultas por el apagón del 28 de abril, con usuarios que acudieron a informarse “para conocer los derechos por daños sufridos” por la falta de suministro. Y UCE tramitó numerosas solicitudes del bono social eléctrico, un asunto sobre el que Rubio ha introducido una advertencia ligada a la situación normativa estatal: “Ha caído el decreto que tenía el Gobierno”, por lo que ha avisado que mientras no se apruebe un nuevo marco, se abre un escenario delicado: “Lo más llamativo y más grave es que pueden cortar la luz a personas que tienen problemas y estaban con el bono social… hay un vacío legal”.

Seguros y Administración pública

El tercer puesto lo ocupan los seguros, con 797 expedientes (750 consultas y 47 reclamaciones). El motivo más habitual, según Rubio, son los incrementos de la prima sin información clara: “Muchas veces ni nos mandan una carta. Cuando llega la prima y la tenemos cargada en el banco es cuando nos damos cuenta de que nos lo han subido”. También ha citado bajas solicitadas “en tiempo y forma” que no se tramitan correctamente y siniestros rechazados.

En cuarta posición se sitúa la Administración pública, con numerosas consultas vinculadas a la declaración de la renta, deducciones u obligaciones de tributar, además de ordenanzas fiscales. En este punto, el director de la unión de consumidores extremeña ha mencionado expresamente “el basurazo” con el que se ha conocido la tasa de basura del Ayuntamiento de Badajoz, ya que ha generado un volumen notable de dudas.

Los bienes de consumo (quinto lugar) se mantienen impulsados por conflictos con vehículos (fabricantes, concesionarios y talleres), especialmente en compras de segunda mano y por la aplicación de garantías. A ello se suma el cártel de coches, con un elemento temporal relevante: “Acaba el día 31 de marzo el poder presentar la reclamación”, ha indicado, al tiempo que ha avanzado que la UCE prepara los casos y busca “un perito, un economista” para elaborar los informes necesarios.

Por otra parte, la vivienda sube en el ranking con 685 expedientes. Más concretamente, uno de los aspectos más consultados ha sido la compra de vivienda nueva y de segunda mano, seguida del alquiler. Este año, los problemas relacionados con la vivienda suben dos puestos en el ránking, encontrándose el pasado año en la octava posición. Rubio ha apuntado a subidas en el precio del alquiler por encima del tope: “Sabéis que estaba topado y a veces se ha subido más de ese 2%”.

Clínicas cerradas

En el tramo final del ranking, el comercio registra quejas vinculadas a cambios y devoluciones en tiendas físicas, mientras que en el sector de las telecomunicaciones, que en otros momentos lideraron el listado, bajan posiciones al considerarse un sector más regularizado, aunque siguen apareciendo conflictos por cambios contractuales o dificultad para darse de baja.

En otros servicios, Rubio ha vuelto e incidir en el cierre de clínicas, con la NUR como ejemplo, y ha reclamado un cambio legal: “La normativa debería de cambiar. Todas estas clínicas deberían de tener un seguro de responsabilidad civil”, ha defendido. Su argumento es que muchos usuarios que han pagado el tratamiento completo se encuentran con un cierre inesperado y sin posibilidad real de resarcimiento: “Como no están obligadas por ley a tener un seguro no podemos hacer absolutamente nada”.