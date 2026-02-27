«Si relegamos los colegios a meras asociaciones gremiales debilitamos la protección del ciudadano

En un contexto de desconfianza hacia instituciones, ¿qué papel “insustituible” cree que siguen teniendo hoy los colegios profesionales para la sociedad, más allá de defender a sus colegiados?

Cumplen una función de garantías públicas: protegen a consumidores y usuarios, sostienen el control deontológico y disciplinario ante desviaciones relevantes y colaboran con administraciones y tribunales (pericias e informes, entre otros).

Cuando se habla de colegios, a menudo se confunden funciones corporativas con las de interés general. ¿Qué servicios o garantías concretas aportan al ciudadano?

Una garantía clave es el registro de colegiados, que permite comprobar con quién se contrata, si tiene titulación suficiente y si está inscrito. También ofrecen información pública, vías de reclamación, acceso a códigos deontológicos y a la ventanilla única, donde cualquier ciudadano puede consultar documentación como la memoria anual. Si hay infracciones estatutarias o deontológicas, pueden abrir expediente, instruirlo y sancionar.

Juan Ramón Corvillo, en su despacho. / J. VENTURA

La colegiación obligatoria es un debate recurrente. ¿Qué se pierde —en términos de calidad, ética y seguridad jurídica— si se debilita o se elimina la obligatoriedad en determinadas profesiones?

Hay que distinguir entre profesiones con y sin colegiación obligatoria. En las primeras (abogados, dentistas, arquitectos técnicos/aparejadores, farmacéuticos, veterinarios…) la obligatoriedad aporta control, trazabilidad y disciplina. Si se desactiva, se debilita la lucha contra el intrusismo, baja la eficacia del control deontológico y disciplinario y se reduce la protección del ciudadano ante errores o malas prácticas.

Sobre la ‘colegiación única’: ¿la entiende como una herramienta para facilitar el ejercicio profesional o como un riesgo de desprotección para el control y la disciplina profesional? ¿Dónde pondría usted la línea roja?

Puede ser ambas cosas: facilita colegiarse en el domicilio profesional principal y ejercer en toda España. La línea roja es no perder el control disciplinario: si la responsabilidad se genera en otro territorio, debe existir comunicación y cooperación entre colegios. Advierte de una interpretación amplia reciente de la Audiencia Nacional (recurrida) que, si se confirmara, podría causar descontrol disciplinario y favorecer la desaparición de colegios.

¿Cómo encaja la colegiación única con la realidad territorial (autonomías, colegios provinciales, competencias) y con la necesidad de proximidad al profesional y al ciudadano?

La proximidad es un criterio esencial: por un lado, habilitación y registros accesibles de forma homogénea vía ventanilla única; por otro, una actuación cercana cuando el ciudadano presenta quejas o denuncias, apoyada en cooperación intercolegial para el control deontológico.

Uno de los reproches habituales es el de la burocracia y las cuotas. ¿Qué reformas internas cree que deberían abordar los colegios para reforzar su legitimidad?

Existen tres medidas con impacto directo en todo esto: transparencia y buen gobierno (rendición de cuentas y claridad en el destino de la cuota), una memoria anual útil y comprensible con datos agregados, y digitalización real con una ventanilla única operativa, ágil y gratuita para ciudadanos y profesionales.

Mirando a los próximos años: con IA, plataformas, nuevos modelos de trabajo y presión competitiva, ¿qué debe hacer un colegio profesional para seguir siendo relevante y no convertirse en una estructura meramente administrativa?

Evolucionar hacia una infraestructura de confianza: asumir riesgos y oportunidades de la IA con capacitación interna. Las asesorías jurídicas deben formarse en IA jurídica, cumplimiento, contratación tecnológica y responsabilidad digital para auditar procesos y fijar límites. Insiste en garantizar trazabilidad humana: la IA debe ser herramienta, no sustituto.

En Extremadura conviven colegios autonómicos y colegios provinciales. ¿Qué implica esto para la existencia de Consejos autonómicos por profesión?

Si el colegio es de ámbito autonómico, no necesita Consejo autonómico. Si el ámbito es inferior al regional, la normativa permite crearlos. En Extremadura existen en algunas profesiones (farmacéuticos, médicos) y en otras no (abogados), en parte por la configuración de la comunidad en dos provincias.

¿Qué requisitos formales exige la creación de un consejo de Colegios en Extremadura (por profesión)?

Hace falta iniciativa y acuerdo favorable de los colegios de la misma profesión, y después un acto formal de creación por parte de la Junta de Extremadura.

¿Qué cambia en el régimen de recursos cuando sí existe un colegio autonómico por profesión?

Permite una segunda instancia: determinados actos y resoluciones pueden revisarse mediante recurso de alzada ante el Consejo, lo que se considera más garantista para el ciudadano.

¿Qué ocurre si no existe un Consejo autonómico por profesión?

Algunos actos ponen fin a la vía administrativa y el control se desplaza al Consejo General estatal o a la jurisdicción contencioso-administrativa, según el caso.

Si el problema práctico es la imparcialidad al resolver recursos de alzada, ¿cómo se blinda el consejo y se evita que la Presidencia condicione la justicia interna?

Debemos separar lo representativo de lo revisor, evitar que la presidencia condicione decisiones, alternar presidencias, repartir ponencias, limitar votos de calidad y fijar reglas de mayoría que reduzcan bloqueos.

¿Qué funciones mínimas justifican la utilidad de un Consejo autonómico por profesión, más allá de los recursos?

La representación de la profesión, la interlocución con las administraciones públicas y la representación en los Consejos Generales.

¿Corvillo Abogados lleva la asesoría jurídica de algún Colegio profesional o alguna asociación profesional en Extremadura?

Sí: al Colegio de Dentistas de Extremadura (36 años), al Colegio de Veterinarios de Cáceres (más de 20) y a asociaciones profesionales de ámbito autonómico y superior, incluida una nacional de medicina bovina y otra internacional de dentistas (BQDC).