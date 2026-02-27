Serradilla vive una revolución turística

Serradilla es el municipio que más terreno aporta al Parque Nacional de Monfragüe y, además, Villarreal de San Carlos —el único núcleo municipal dentro del parque— es una de sus pedanías. Desde esa posición, Fran Sánchez Vega, alcalde de Serradilla sostiene que el visitante que viene para ver pájaros encuentra una propuesta que va más allá del avistamiento y que completa la experiencia del parque.

El regidor indica que hay varios elementos imprescindibles para quien llega al municipio. Entre ellos, destaca el Barco de Monfragüe, un crucero fluvial que parte de Serradilla y llega hasta el Salto del Gitano. Añade la Garganta del Fraile, Mejor Sendero Homologado de España en 2022, y el convento del Santísimo Cristo de la Victoria, que recuerda que es Conjunto Histórico Artístico Nacional. A su juicio, el patrimonio local refuerza el atractivo del destino.

En cuanto a nuevas experiencias, Sánchez Vega sostiene que el ayuntamiento está trabajando en la puesta en valor del arte rupestre, ya que en la Sierra de Santa Catalina se encuentra —según afirma— la mayor colección de abrigos de arte rupestre del mundo. Precisa que se trata de arte rupestre esquemático, las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la Humanidad, localizadas en pequeñas cuevas y rocas. Explica que la intención municipal es unir estos enclaves mediante una ruta senderista accesible y bien señalizada. Aunque adelanta que la presentación se hará en breve, señala que la propuesta ya cuenta con distintivo de Art Point y que está incluida en la Red Europea de Caminos de Arte Rupestre.

El alcalde vincula este trabajo con lo que define como una “revolución turística” en Serradilla, que dice que se refleja tanto en el aumento de visitas como en la apertura de negocios. Asegura que el municipio ha pasado de recibir unos centenares de visitantes a aproximadamente 20.000 al año. También apunta un crecimiento en la oferta hostelera: de tres bares a seis, de ningún restaurante a tres y de un alojamiento a seis. En ese contexto, afirma que el turismo ha dejado de ser algo residual.

Respecto a la participación en la Feria Internacional de Ornitología (FIO), Sánchez Vega explica que Serradilla acude como anfitrión y con un objetivo principal: comunicar que, más allá de la red de rutas del Parque Nacional de Monfragüe y del propio Villarreal de San Carlos, está Serradilla, con recursos turísticos, culturales y patrimoniales que merecen la visita. Remarca que Villarreal y Serradilla están conectados por carretera, caminos y rutas senderistas, y defiende que la visita a Monfragüe debe completarse con una parada en el municipio.

Por último, sobre la compatibilidad entre turismo de naturaleza y conservación, el alcalde asegura que desde el ayuntamiento siempre han defendido que Monfragüe es un paraíso natural que debe protegerse. Sostiene que esa protección ambiental tiene que ser compatible con el desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno y afirma que Serradilla aprovecha sus recursos naturales atrayendo miles de turistas. Según su valoración, en todos estos años no ha habido impacto ambiental negativo y subraya que las acciones turísticas se realizan respetando el medio ambiente y evitando deteriorar el paisaje heredado.