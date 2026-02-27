Valle del Alagón, el ‘multi-hábitat’ perfecto para amantes de las aves

Rapaces emblemáticas, aves acuáticas, llanuras cerealistas con grullas y avutardas, y una ZEPA de referencia. Adesval participa en la Feria Internacional de Ornitología (FIO) con una invitación clara: descubrir el Valle del Alagón como un destino donde, en pocos kilómetros, el paisaje cambia… y con él, la lista de especies visibles.

Buitre negro. / ADESVAL

La dehesa: donde manda el vuelo

El punto de partida es la dehesa, ese gran pastizal arbolado de encinas y alcornoques que, además de paisaje icónico, es un escenario privilegiado para escuchar y observar aves. Aquí el visitante puede encontrarse con abubillas, rabilargos y mirlos, y, si afina la búsqueda, aparecen nombres mayores como buitre negro, cigüeña negra o elanio azul. El “nivel premium” lo firma una joya ibérica: el águila imperial ibérica, presentada como “la reina de la dehesa”.

Canchos de Ramiro. / ADESVAL

El roquedo: la ZEPA ‘Canchos de Ramiro y Ladronera’, un clásico que no falla

Si lo tuyo son los cortados, el Valle del Alagón presume de un enclave emblemático: la ZEPA ‘Canchos de Ramiro y Ladronera’, descrita como uno de los mejores roquedos para ver aves. En este hábitat la protagonista es una especie bandera, el buitre leonado, pero la lista se completa con cuervo y avión roquero (más fáciles de ver) y con auténticos “objetivos” como halcón peregrino, alimoche o cigüeña negra. El broche lo pone el “premium” del roquedo: el águila real.

Cigüeña blanca y garza. / ADESVAL

Campiña y cultivos: grullas en invierno y llanos con avutarda

En las zonas de cultivo, debemos mirar el paisaje “literalmente” con ojos de ornitólogo: aparecen perdices, garcillas y trigueros, y se destaca el espectáculo anual de miles de grullas que eligen la comarca para pasar otoño e invierno. También se reivindica una especie emblemática en Extremadura, la cigüeña blanca, muy ligada a entornos urbanos y agrícolas. En los llanos, para quien busca un encuentro memorable, el reto se llama avutarda.

Dehesa y charca. / ADESVAL

Embalses, charcas, ríos y arroyos: del cormorán al martín pescador

El agua abre otra “pantalla” ornitológica. En láminas de agua y orillas se citan especies como cigüeñuela, focha, somormujo, chorlitejo y un buen repertorio de anátidas, además de aves asociadas a riberas y cauces. Se menciona de forma concreta que en zonas como el embalse de Portaje pueden verse milanos negros, cormoranes, espátulas y cigüeñas. Y, para quien sueña con un fogonazo azul junto al río, el “premium” de este hábitat es el martín pescador.

Noticias relacionadas

Centro de Interpretación Canchos de Ramiro. / ADESVAL

Centros y rutas para completar la experiencia

Para estructurar la visita a la zona existen recursos interpretativos y paseos vinculados al territorio, como el Aula de Naturaleza ‘Canchos de Ramiro’ (en Cachorrilla, con información sobre la ZEPA), además de propuestas de rutas y senderos, entre ellas el Paseo Rural – Canchos de Ramiro, pensado como recorrido sencillo para disfrutar en familia.