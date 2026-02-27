Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Rutas y senderos para toda la familia

Valle del Alagón, el ‘multi-hábitat’ perfecto para amantes de las aves

La propuesta ornitológica de la comarca incluye espacios de dehesa, roquedo, campiña, regadío y masas de agua

Abubilla con un insecto en la boca.

Abubilla con un insecto en la boca. / ADESVAL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Valle del Alagón

Rapaces emblemáticas, aves acuáticas, llanuras cerealistas con grullas y avutardas, y una ZEPA de referencia. Adesval participa en la Feria Internacional de Ornitología (FIO) con una invitación clara: descubrir el Valle del Alagón como un destino donde, en pocos kilómetros, el paisaje cambia… y con él, la lista de especies visibles.

Buitre negro.

Buitre negro. / ADESVAL

La dehesa: donde manda el vuelo

El punto de partida es la dehesa, ese gran pastizal arbolado de encinas y alcornoques que, además de paisaje icónico, es un escenario privilegiado para escuchar y observar aves. Aquí el visitante puede encontrarse con abubillas, rabilargos y mirlos, y, si afina la búsqueda, aparecen nombres mayores como buitre negro, cigüeña negra o elanio azul. El “nivel premium” lo firma una joya ibérica: el águila imperial ibérica, presentada como “la reina de la dehesa”.

Canchos de Ramiro.

Canchos de Ramiro. / ADESVAL

El roquedo: la ZEPA ‘Canchos de Ramiro y Ladronera’, un clásico que no falla

Si lo tuyo son los cortados, el Valle del Alagón presume de un enclave emblemático: la ZEPA ‘Canchos de Ramiro y Ladronera’, descrita como uno de los mejores roquedos para ver aves. En este hábitat la protagonista es una especie bandera, el buitre leonado, pero la lista se completa con cuervo y avión roquero (más fáciles de ver) y con auténticos “objetivos” como halcón peregrino, alimoche o cigüeña negra. El broche lo pone el “premium” del roquedo: el águila real.

Cigüeña blanca y garza.

Cigüeña blanca y garza. / ADESVAL

Campiña y cultivos: grullas en invierno y llanos con avutarda

En las zonas de cultivo, debemos mirar el paisaje “literalmente” con ojos de ornitólogo: aparecen perdices, garcillas y trigueros, y se destaca el espectáculo anual de miles de grullas que eligen la comarca para pasar otoño e invierno. También se reivindica una especie emblemática en Extremadura, la cigüeña blanca, muy ligada a entornos urbanos y agrícolas. En los llanos, para quien busca un encuentro memorable, el reto se llama avutarda.

Dehesa y charca.

Dehesa y charca. / ADESVAL

Embalses, charcas, ríos y arroyos: del cormorán al martín pescador

El agua abre otra “pantalla” ornitológica. En láminas de agua y orillas se citan especies como cigüeñuela, focha, somormujo, chorlitejo y un buen repertorio de anátidas, además de aves asociadas a riberas y cauces. Se menciona de forma concreta que en zonas como el embalse de Portaje pueden verse milanos negros, cormoranes, espátulas y cigüeñas. Y, para quien sueña con un fogonazo azul junto al río, el “premium” de este hábitat es el martín pescador.

Noticias relacionadas

Centro de Interpretación Canchos de Ramiro.

Centro de Interpretación Canchos de Ramiro. / ADESVAL

Centros y rutas para completar la experiencia

Para estructurar la visita a la zona existen recursos interpretativos y paseos vinculados al territorio, como el Aula de Naturaleza ‘Canchos de Ramiro’ (en Cachorrilla, con información sobre la ZEPA), además de propuestas de rutas y senderos, entre ellas el Paseo Rural – Canchos de Ramiro, pensado como recorrido sencillo para disfrutar en familia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  2. Carlos Cuerpo y María Guardiola, entre los primeros Alumni Honoríficos de la Universidad de Extremadura
  3. Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
  4. Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
  5. Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
  6. La crisis interna del PSOE en Extremadura obliga a aplazar un foro de debate con Ibarra sobre el rumbo del partido
  7. Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
  8. Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre

Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua

Extremadura bate su máximo histórico de generación eléctrica impulsada por el sol y el agua

El equipo 'Los Conquistadores' gana el XX Aula de Debate de la Universidad de Extremadura

La FIO de los récords arranca con 123 expositores y 550 citas profesionales

La FIO de los récords arranca con 123 expositores y 550 citas profesionales

Homenaje al conservacionista Jesús Garzón

Homenaje al conservacionista Jesús Garzón

Medellín renueva su guía de aves : del Guadiana a Yelbes, un paraíso natural para el ‘birdwatching’

Medellín renueva su guía de aves : del Guadiana a Yelbes, un paraíso natural para el ‘birdwatching’

Moraleja acoge el 50% de las aves observables en la región

Moraleja acoge el 50% de las aves observables en la región

Serradilla vive una revolución turística

Serradilla vive una revolución turística

Malpartida de Plasencia presenta su ‘dehesa a pie de stand’: aves, croma y experiencia en 3D

Malpartida de Plasencia presenta su ‘dehesa a pie de stand’: aves, croma y experiencia en 3D
Tracking Pixel Contents