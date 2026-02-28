El alma naranja del voluntariado extremeño

Acuden donde se les requiere sin esperar nada a cambio, muchas veces en situaciones incómodas o duras, soportando horarios complicados. Y aunque sean voluntarios, se entrenan, siguen protocolos y tienen que trabajar coordinados con otros servicios como bomberos, policía o sanitarios, a los que prestan logística. Esta es la labor que, de forma desinteresada, desarrollan los integrantes de los servicios de Protección Civil, que este domingo celebran su día internacional. En Extremadura son alrededor de un centenar las agrupaciones que están constituidas y en las que toman parte unos 1.500 voluntarios. No solo ayudan en emergencias, también hacen prevención y apoyan en la organización de eventos, los planes de evacuación, las campañas de seguridad o la atención a personas vulnerables.

José Antonio Jiménez González, jefe de la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Badajoz. / El Periodico

José Antonio Jiménez González (62 años) dirige una de estas agrupaciones, la del Ayuntamiento de Badajoz, cuya puesta en marcha dirigió él mismo hace más de tres décadas. Entonces, rememora, tuvo que tomarse cuatro meses de excedencia en el cuerpo de bomberos de la capital pacense, al que estaba aún “recién entrado”. Tras pertenecer a él durante 40 años, hace apenas año y medio se jubiló. Entonces decidió mantener “el contacto con las emergencias” estando al frente de esta agrupación. “Al final, cuando tu profesión te gusta no quieres dejarla”, y aunque “yo sé que ya no me puedo montar en un camión de bomberos ahora mismo, sí que es verdad que puedo seguir echando una mano”, asevera.

Los inicios

Recuerda los inicios de la agrupación, a la que ya llegó con experiencia en el voluntariado a través de Cruz Roja, “con muchas dificultades”, tratando de encontrar “gente con unos perfiles que nos permitieran dar un buen servicio”. Empezaron “12 o 15 personas” y “casi todos acabaron como bomberos”. Ahora son 25. “Hay una mezcla de todo, con gente que está trabajando y que, aunque no tiene todo el tiempo del mundo, sí es verdad que dedica muchos fines de semana, que podrían estar en su casa y están echando una mano aquí. Quitándole tiempo a la familia y dándoselo a la agrupación”, incide. Porque, aunque se pide un mínimo de horas que justifiquen la formación que se presta o el coste de material y uniforme, “intentamos adaptarnos al tiempo que tenga cada uno”, aclara.

Servicio prestado por la Agrupación de Protección Civil en Badajoz. / El Periodico

Los servicios más frecuentes son los preventivos, pero también dan soporte en emergencias, como en el incendio de la semana pasada en la residencia de mayores La Granadilla. O en tareas logísticas en verano, “cuando aquí se declara algún incendio forestal grande, dando apoyo para lo que necesiten”.

Cuentan con un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un centro de coordinación sobre el terreno que se sitúa cerca de una emergencia para dirigir y organizar la intervención en el lugar, “el único” de este tipo de Protección Civil en Extremadura, subraya Jiménez. Destaca igualmente “el apoyo” que les está prestando “la Junta de Extremadura a través de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, que nos da todos los años formación y ha dado un empujón a las subvenciones para material y ropa”.

Jerez de los Caballeros

Pablo Lozano Ajenjo es el coordinador jefe de la Agrupación Local de Protección Civil de Jerez de los Caballeros desde hace cerca de dos años. Se hizo cargo de esta responsabilidad tras pasar a situación de retiro en la Guardia Civil, cuerpo al que sirvió durante 46 años (antes había estado tres más en el ejército), de los que los últimos ocho los desempeñó siendo capitán al frente de la Compañía de Jerez. Tras completar esta etapa, “consideré que lo mejor era seguir poniendo los conocimientos que tengo, fueran pocos o muchos, al servicio del ciudadano”, explica. Además, añade, así podía seguir dando continuidad “a una tradición familiar en la que todos hemos vestido uniforme de una u otra clase”.

Uno de los últimos servicios en los que han tomado parte voluntarios de esta agrupación fue la evacuación, hace apenas unas semanas, de La Bazana y Valuengo, ante el riesgo de inundaciones por una posible avenida de agua procedente del río Ardila, crecido por la sucesión de borrascas. El día del desalojo, recuerda, recibió la llamada del alcalde, Raúl Gordillo, a las seis y media de la mañana. En media hora, él y otros cuatro voluntarios —“los que podíamos ir en el coche”— estaban ya recorriendo las calles de estas pedanías de Jerez, llamando puerta por puerta para avisar de que había que abandonar la población. Posteriormente, junto a varios voluntarios más, también ayudaron tanto en la atención de los dos centenares de vecinos que fueron derivados al pabellón polideportivo municipal como en las tareas de vigilancia de los cauces, vías y zonas inundables.

Por suerte, precisa, “normalmente” los servicios que prestan no son de emergencias, sino “sobre todo de carácter preventivo”, reforzando y coordinándose con los cuerpos policiales, de bomberos o sanitarios. Algo que realizan en acontecimientos culturales y festivos (conciertos, cabalgatas o romerías), deportivos (carreras populares, rallyes o ciclismo, por ejemplo) y religiosos, como las procesiones.

Pablo Lozano, coordinador jefe de la Agrupación Local de Protección Civil de Jerez, durante un servicio. / El Periodico

La agrupación está conformada por un total de 24 voluntarios, que no solo prestan servicio en el término municipal de Jerez. Otros municipios “nos piden apoyo porque no cuentan con agrupación local o la tienen, pero con menos efectivos”, aclara. Así que también se desplazan a pueblos cercanos como Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana o Burguillos del Cerro. En otros casos, es la importante afluencia de público a algún evento, como sucede con la Feria Internacional de Zafra, la que hace que se les requiera. Durante la muestra ganadera “siempre nos piden apoyo y acudimos a diario con un equipo a echarles una mano”, detalla.

Lozano destaca el tiempo propio y el esfuerzo que aportan los voluntarios, entre cuyos perfiles hay “de todo”, incluidos universitarios, jubilados y personas que compaginan, en la medida en que pueden, su puesto de trabajo con estas labores de voluntariado. Unas tareas que, para los más jóvenes, pueden ser además una primera toma de contacto con el ámbito de las emergencias, ayudándoles a afrontar en un futuro su preparación “como bombero o policía”. En este punto, destaca especialmente la oferta formativa que se les brinda desde la Administración regional. Son unos 20 cursos cada año, ya sean de carácter “obligatorio, que han de completar los voluntarios antes de serlo y que abarcan un poco de todo”, como otros de especialización.

El coordinador jefe de la Agrupación Local de Protección Civil de Jerez de los Caballeros remarca asimismo el incremento que se ha producido en los últimos años en las “subvenciones”, tanto para material como para vestuario, por parte de la Junta de Extremadura y que son “fundamentales” para poder desarrollar su actividad con garantías.

Aumento de las subvenciones

En este sentido, según los datos aportados por la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, las subvenciones para vestuario y para medios materiales que reciben las Asociaciones Locales de Voluntariado de Protección Civil (ALVPC) en Extremadura se han multiplicado por cinco en los dos últimos años. Las primeras están destinadas a dotar a los voluntarios de ropa y equipamiento homologados para diferentes escenarios (emergencias, catástrofes naturales o eventos multitudinarios) y a mejorar la seguridad personal de los voluntarios. Han pasado de 40.000 euros en 2023 a 216.000 tanto en 2024 como en 2025.

En cuanto a las segundas, están dedicadas a modernizar y ampliar el material instrumental (equipos de comunicaciones, extintores, carpas, balizas o grupos electrógenos) y son las que permiten aumentar la capacidad operativa en situaciones de emergencia. Han pasado de 20.000 euros en 2023 a 100.000 en los dos siguientes ejercicios. “Se trata de una apuesta que, no solo reconoce el valor social de estas asociaciones, sino que traduce esa valoración en dotación de más recursos”, se esgrime.