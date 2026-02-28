Charlas, rutas y fotografía para despedir este domingo una FIO de récord en Extremadura

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) abrió sus puertas el pasado viernes y se despide este domingo, 1 de marzo, en su emplazamiento habitual de Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe. La cita reúne expositores de 13 comunidades autónomas y de Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal, Uganda, además de España, con un programa amplio que este año pone un acento especial en la visibilización de la mujer en el sector.

FIO ha llegado, además, con récord de participación: 123 espacios en stands, distribuidos en tres zonas de exposición: 86 dedicados a viajes y turismo, 19 a óptica y cámaras, y 18 a arte y naturaleza. Entre las novedades figura la incorporación de un espacio para dar visibilidad a las grandes zonas ornitológicas de Extremadura, con la comarca de La Serena como protagonista en esta edición.

En el recinto conviven destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas vinculados a la naturaleza. Y el domingo concentra una agenda que combina divulgación ambiental, cultura, talleres y fotografía.

La programación

En el escenario principal, la mañana arrancará con una charla sobre el Proyecto Pigargo y el regreso de 'la mayor águila de Europa'. A continuación se presentarán datos inéditos sobre el uso de los nuevos edificios-primillares y una intervención centrada en ecoturismo y voluntariado para conservar el águila pescadora en la Bahía de Santander. La programación continuará con una propuesta de psicología ambiental y se adentrará después en la conservación con ‘El buitre negro en Mallorca’ (12.40-13.10). El tramo final sumará territorio y emoción: la presentación de la nueva ruta de Peñafalcón y el espectáculo ‘La poesía de los pájaros’, que une versos, acuarela en directo y jazz.

El apartado de talleres ofrecerá opciones desde primera hora. Habrá un taller de ilustración de aves en vuelo y una actividad de reconocimiento de aves mediante sonidos en la ermita. También se programa una salida para conocer la riqueza botánica y los paisajes de Monfragüe. Al mediodía, el grabado entra en escena con un taller artístico y, en paralelo, un taller infantil sobre plumas (12.30-13.30). Para participar es necesaria inscripción previa.

En la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, el programa incluye dos citas de presentaciones: recomendaciones para explorar la comarca Zafra–Río Bodión y una mirada a la Serranía de Ronda como destino para amantes de las aves. La fotografía también marcará el ritmo del domingo. En la carpa FotoFIO, tras la presentación de FotoFIO 2026, se sucederán ponencias y proyecciones: ‘Entre barbas y pinceles’, un viaje a las Islas Malvinas, ‘Al filo del viento’ y una conferencia sobre el Ártico.

A continuación, se celebrará un coloquio sobre los desafíos del rodaje de ‘Centinelas del viento’ y se proyectará el documental. Por último, cabe destacar que algunas marcas sumarán actividades específicas este domingo, como una sesión de hide de aves carroñeras a las 9.00 y una salida de fotografía de aves en el Salto del Gitano.