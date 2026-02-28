Extremadura abre la puerta a regularizar miles de instalaciones “invisibles” para la Administración

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una instrucción de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible que fija pautas para regularizar instalaciones que están en funcionamiento pero no constan inscritas ni cuentan con la documentación obligatoria para su puesta en servicio. La medida pretende dar salida a una situación administrativa que, en la práctica, deja a muchos titulares en un limbo cuando se les exige acreditar que su instalación está registrada por el órgano competente en materia de industria.

El problema afecta a instalaciones de muy distinto tipo —viviendas, comercios, servicios, hostelería, industrias, centros sanitarios y dependencias públicas, entre otras— puestas en marcha antes del 1 de enero de 2021 y que no figuran en los registros de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Esta ausencia de inscripción puede bloquear trámites habituales, desde autorizaciones hasta ayudas o nuevas inscripciones, al no poder aportar el justificante oficial de registro.

A partir del 1 de marzo de 2026, estas instalaciones podrán acogerse a un procedimiento de regularización basado en acreditar antigüedad, titularidad, cumplimiento normativo y condiciones de seguridad. La instrucción detalla que el proceso se apoyará en la presentación de documentación que demuestre tanto la situación administrativa como el ajuste a las exigencias reglamentarias aplicables según el tipo de instalación.

La norma incorpora modelos de certificados para que técnicos titulados y empresas instaladoras verifiquen que la instalación ha sido revisada por completo y que las deficiencias detectadas se han corregido, garantizando el cumplimiento de la reglamentación de seguridad. Una vez presentada la documentación, el registro se tramitará y la instalación quedará en situación regular, facilitando que sus titulares puedan atender los requerimientos de cualquier organismo o administración que solicite acreditar su inscripción.