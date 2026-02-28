Más de 60 extremeños se accidentan cada día en su trabajo y la mitad causan baja

Extremadura registró en 2025 una media de 64 accidentes laborales al día. En total, se notificaron 23.331 siniestros en la región durante el pasado año, de los que 11.849 implicaron baja, según el último informe sobre siniestralidad laboral publicado por la Junta de Extremadura. Los que ocasionaron la muerte se redujeron un 43,48% hasta 13 fallecimientos, los muy graves un 35,71% (9) y los graves un 18,32% (156).

En este sentido, el Ejecutivo autonómico subraya que la evolución "especialmente relevante” en la siniestralidad más grave se produce en un contexto de crecimiento del empleo: la afiliación media aumentó un 0,50% respecto a 2024 y alcanzó las 394.488 personas en alta, lo que a su juicio refleja un “avance simultáneo en creación de empleo y seguridad en el trabajo”.

En términos interanuales, los accidentes con baja descendieron un 2,84%, al pasar de 12.195 en 2024 a 11.849 en 2025. También bajaron los sin baja un 1,85% y el total se redujo en 563 casos (-2,36%). La Junta añade que la región mejora más que el conjunto del país: mientras en España los accidentes en jornada con baja bajaron un 1,9%, en Extremadura lo hicieron un 2,4%, y los accidentes mortales se recortaron un 26% frente al -9% nacional, según la comparativa incluida en su nota de prensa.

Crítica de UGT

UGT Extremadura, por su parte, reconoce como positivo el descenso, pero lo considera “claramente insuficiente” para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales del sindicato, María José Ladera, defiende que “cualquier descenso supone salvar vidas”, pero reclama analizar los datos por índice de incidencia, el número de accidentes por cada 100.000 personas trabajadoras.

En este indicador, UGT resalta que Extremadura sigue por encima de la media estatal: 2.757,2 accidentes frente a 2.547,5 en el conjunto del país, un 8,23% más. El sindicato alerta de que el diferencial es todavía mayor en el sector agrario, donde la incidencia supera en un 31% la media nacional. La central sindical también pone el foco en los fallecimientos. "No podemos normalizar estas cifras”, remarca. "Detrás de cada accidente hay una persona cuya salud se ha visto afectada", subraya.

Por sectores

Por sectores, la Junta informa de descensos en Industria (-10,65%), Construcción (-6,08%) y Agricultura (-4,89%), mientras que el sector servicios, que concentra el 68% de la afiliación regional, mantiene cifras estables. El informe recoge además un aumento del 57,31% en las enfermedades profesionales, hasta 349 casos, que el Gobierno atribuye al refuerzo de la formación técnica, la vigilancia y los sistemas de notificación puestos en marcha desde 2023. Por contra, UGT advierte de que el repunte puede deberse a una mejor detección, pero también a riesgos ergonómicos y psicosociales que no se están previniendo de forma adecuada.

El Gobierno extremeño enmarca estos datos en el IX Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales. La directora general de Trabajo, Pilar Bueno, reafirma el compromiso con un “empleo seguro, estable y de calidad” y asegura que se seguirá reforzando el trabajo preventivo para reducir al máximo la siniestralidad. UGT, en paralelo, reclama más Inspección de Trabajo, control del cumplimiento empresarial y una cultura preventiva “real”, especialmente en las pymes, con un objetivo claro de cero accidentes mortales.

Fallecidos en 2026

Un trabajador de 65 años falleció el pasado 20 de febrero tras caer desde un tejado en una fábrica de piensos de Puebla de Alcocer (Badajoz), en Camino de la Laguna. El 112 recibió el aviso sobre las 10.30 horas y hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de Cabeza del Buey, sanitarios del PAC local, Guardia Civil y un técnico de la Dirección General de Trabajo. Por la tarde, la Junta confirmó que se trataba de un accidente laboral.

Con este caso, ya son cuatro los siniestros laborales graves en Extremadura en apenas dos meses de 2026. El primero ocurrió el 13 de enero en Torremayor, donde una mujer de 36 años murió al quedar atrapada en una máquina en una empresa de paneles sándwich; el segundo, el 12 de febrero, cuando un gruista de 60 años fue atropellado por un camión en la A-66 cerca de Zafra mientras prestaba asistencia. El tercero se inició el 16 de febrero en Don Benito, con un trabajador de 31 años herido muy grave tras una deflagración en un taller de chapa y pintura, con quemaduras en más del 90% del cuerpo, que falleció al día siguiente.