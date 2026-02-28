Los extremeños pueden viajar al corazón del 112 y formarse en emergencias

Cuando alguien marca 112, casi siempre lo hace con prisa, con miedo o con esa urgencia que no admite dudas. Detrás de esas tres cifras, en Mérida, hay una sala que no se apaga nunca: el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura 'Cabo 1º Alberto Guisado Majano', que abrirá sus puertas a la ciudadanía todos los sábados del próximo mes de marzo (días 7, 14, 21 y 28) con visitas guiadas para enseñar cómo se organiza, minuto a minuto, la respuesta ante un aviso.

Las visitas se desarrollarán en la sede del 112, en la calle Trébol, 6 (Mérida), con inicio a las 9:30 y a las 11:30 horas. La duración prevista es de dos horas. El recorrido permitirá conocer de primera mano el trabajo diario que se realiza en el centro, con especial atención a la primera parte de la visita, centrada en la sala de coordinación: el espacio donde se reciben los avisos y se decide la movilización de recursos. Allí se explicará cómo se gestionan las llamadas y cómo se activan, según cada caso, los distintos servicios que intervienen en una emergencia.

Taller de primeros auxilios y visita al PMA

La jornada incluirá también un componente práctico. Los asistentes podrán participar en un taller de primeros auxilios impartido por Cruz Roja Extremadura, pensado para acercar nociones básicas de actuación ante situaciones críticas.

Trabajadores del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura. / Cedida

Además, los visitantes podrán conocer el vehículo PMA (Puesto de Mando Avanzado), destinado a coordinar la gestión de emergencias directamente en el lugar de los hechos y especialmente útil cuando la situación requiere una dirección operativa sobre el terreno.

Inscripción por correo o teléfono

Para participar es necesario inscribirse previamente, enviando un correo electrónico a margarita.pulido@juntaex.es o llamando al 924 332 610.

El objetivo, según la información facilitada, es que cualquier ciudadano interesado pueda entender cómo funciona el 112 y cuál es la labor de sus profesionales, en una propuesta que combina divulgación, formación básica y una mirada por dentro al lugar donde Extremadura busca ayuda cuando lo demás se detiene.

Un cuarto de siglo

La iniciativa llega además en una etapa de especial significado para el servicio, ya que el 112 extremeño ha cumplido un cuarto de siglo de vida. Veinticinco años en los que el centro se ha consolidado como una pieza clave de coordinación, funcionando 24 horas al día y 365 días al año.

El centro acumula un balance de gran escala: más de 17,6 millones de llamadas gestionadas y más de 2,6 millones de incidentes atendidos desde su puesta en funcionamiento hasta sus 25 años. En ese periodo, el 112 se ha configurado como el centro de coordinación de emergencias de todo tipo en la región, desde la seguridad pública (con intervención de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil) hasta la extinción y salvamento (urbano y forestal), las emergencias sanitarias o las actuaciones de Protección Civil.

Redacción

Entre los episodios más exigentes, el centro ha destacado la coordinación durante la gran oleada de incendios forestales de agosto de 2003, las inundaciones de 2013 en Balboa y otras catástrofes que han requerido la activación de planes de protección civil, además de accidentes de tráfico con múltiples víctimas, como los siniestros de autobús de Miajadas (2009) o Monterrubio (2014).En este último año, la grave oleada de incendios de 2025 y las recientes inundaciones de 2026 han vuelto a mostrar la importancia de sus avisos y sus actuaciones.