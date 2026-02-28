Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guardias civiles 'al ruedo': más de 50 se forman en Extremadura para vigilar festejos taurinos

Los agentes actualizan sus conocimientos para ejercer como delegados gubernativos

Agentes participan en una formación para ejercer en festejos taurinos.

Agentes participan en una formación para ejercer en festejos taurinos. / GUARDIA CIVIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil en Extremadura participaron esta semana en una jornada formativa en la Escuela de Tráfico de Mérida para poder desempeñar funciones de delegados gubernativos en espectáculos taurinos. Los efectivos, procedentes de las comandancias de Cáceres y Badajoz, actualizaron conocimientos clave para ejercer estas competencias, especialmente en materia legislativa y administrativa.

En concreto, el programa incluyó ponencias de compañeros con experiencia en este ámbito, así como aportaciones técnicas de funcionarios de la Junta de Extremadura competentes en la materia, además del papel que desarrollan médicos y veterinarios durante los festejos.

Funciones

Según explicó la Guardia Civil en una nota de prensa, su labor en estos eventos va más allá del apoyo a la Presidencia del festejo: también se encarga de velar por el orden público y de levantar actas en el desembarque, pesaje y reconocimientos previos y 'post mortem' de las reses, además de observar posibles irregularidades que puedan afectar al normal desarrollo del espectáculo.

La clausura de la sexta edición de esta formación, que se viene celebrando año tras año, tuvo lugar con la presencia del delegado del Gobierno en Extremadura, el coronel jefe de Zona de la Guardia Civil en la región y un representante de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

El corredor de defensa indentifica 20 empresas extremeñas como proveedores estratégicos

Charlas, rutas y fotografía para despedir este domingo una FIO de récord en Extremadura

Más de 60 extremeños se accidentan cada día en su trabajo: cómo gestionar correctamente una baja

El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo

Los extremeños pueden viajar al corazón del 112 y formarse en emergencias

Hacienda activa ayudas por el temporal en Extremadura: de 5.000 a 150.000 euros para autónomos y empresas

