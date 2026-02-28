Rifirrafe entre el PP y el Gobierno por la falta de sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz: "No es infalible"

El PP de Extremadura ha denunciado este viernes que el Gobierno no haya incluido la instalación de un sistema antiniebla en el aeropuerto de Badajoz, dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III para el periodo 2027-2031, una mejora que, según la formación, la Junta de Extremadura ha reclamado de forma oficial desde hace más de dos años para reducir cancelaciones y retrasos por baja visibilidad.

Los populares han enmarcado la ausencia de esta medida en lo que han calificado como un “agravio” a la región y han subrayado que, frente a los 13.000 millones previstos para el conjunto de aeropuertos de la red, Badajoz cuenta con una inversión propuesta de 5,2 millones.

El PP ha recordado además que el ministro de Transportes, Óscar Puente, trasladó en una visita a Extremadura en febrero de 2024 que, si el sistema era la solución, “no habría problema” para acometerlo. El pasado mes de mayo, recuerda el PP, se indicó que los estudios que estaba realizando el Gobierno estimaban que en el aeropuerto de Badajoz podrían reducirse cerca del 30% las incidencias motivadas por nieblas durante los cuatro meses de mayor frecuencia de operaciones en condiciones de baja visibilidad.

La réplica del delegado del Gobierno

No obstante, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha replicado a estas críticas que se trata de “un tema muy viejo” y que se está “buscando una polémica donde no la hay” porque el sistema “no es infalible” y no garantiza que, con niebla, puedan operar todos los vuelos.

Quintana ha añadido que el porcentaje de operaciones afectadas este año ha sido “muy bajo” y ha señalado también que los aviones que operan en el aeródromo pacense, así como sus pilotos, “no tienen la homologación” necesaria, por lo que, a su juicio, implantar el sistema exigiría cambios que las aerolíneas podrían no considerar rentables en rutas operadas con aeronaves regionales.

La inversión prevista por Aena

En concreto, Aena ha propuesto una inversión de 5,2 millones de euros en el aeropuerto de Badajoz para el periodo 2027-2031, una cifra que según el Gobierno casi cuadruplica la del quinquenio 2022-2026 (1,5 millones), con el objetivo de reforzar capacidad, seguridad, mantenimiento, calidad y sostenibilidad manteniendo tarifas competitivas.

Entre las actuaciones previstas figura la mejora de la seguridad, con nuevo equipamiento para el filtro de pasajeros y la incorporación de vehículos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), además de la renovación de elementos de campo y componentes del sistema de ayudas visuales en el ámbito de la información y las comunicaciones.

Para financiar el plan, la compañía ha planteado un incremento medio anual de la tarifa aeroportuaria de 25 céntimos en Badajoz, que podría reducirse hasta 10 céntimos si se aplican los incentivos previstos, y ha indicado que las inversiones reguladas se han debatido durante cinco meses en el proceso de consultas con aerolíneas y usuarios.