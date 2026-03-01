Los Goya con sello extremeño (y van una veintena): del primer palmarés al auge de la animación

La huella extremeña en los Premios Goya arrancó casi desde el minuto uno. En la 1ª edición (1987), el filme El viaje a ninguna parte (1986) se llevó tres premios mayores: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion. Detrás estaba la productora Ganesh Films, del cacereño Julián Mateos, que impulsó títulos clave de aquellos años.

Pero si hay un nombre que se repite en el palmarés, ese ha sido el de Reyes Abades (Castilblanco, Badajoz). El especialista en efectos especiales ha sido reconocido con nueve Premios Goya en su categoría, un récord que ha puesto el listón altísimo para cualquier 'marca Extremadura' dentro de los oficios del cine. Y vaya pelícuas: ¡Ay, Carmela!, Beltenebros, Días contados, El día de la bestia, Tierra, Buñuel y la mesa del rey Salomón, El lobo, El laberinto del fauno y Balada triste de trompeta

De La buena vida a la doble corona de Yuste

La lista también tiene rostro (y voz) en la interpretación. En 1997, el actor Luis Cuenca (Navalmoral de la Mata) se llevó el Goya a Mejor Actor de Reparto por La buena vida, de David Trueba. Y, ya en tiempos recientes, la pacense Carolina Yuste ha firmado una trayectoria que ha ido a más: primero con el Goya a Mejor Actriz de Reparto en 2019 por Carmen y Lola; y Después ha rematado con el de Mejor Actriz Protagonista en 2025 por 'La infiltrada', confirmando el salto de actriz revelación para el gran público a primera línea del cine español.

El documental ha sido otra puerta de entrada a esa veintena larga de Goyas conectados con la región. En 2015, el corto Walls (Si estas paredes hablasen) se hizo con el Goya a Mejor Cortometraje Documental, producido por Making DOC, de Juan Antonio Moreno Amador.

Cinco años después, en 2020, Nuestra vida como niños refugiados en Europa sumó el Goya a Mejor Cortometraje Documental, con Silvia Venegas en la dirección y Juan Antonio Moreno Amador (junto a la propia Venegas) en producción.

Una estatuilla también se canta: Bebe

En la música, la lista se ha ampliado con la cantante Bebe, que logró el Goya a Mejor Canción Original por Tiempo pequeño, tema premiado por la película La educación de las hadas en la 21ª edición (2007).

Y antes de que la animación se convirtiera en uno de los grandes motores creativos del cine español, Maite Ruiz de Austri ya dejó su marca: en 1999: ¡Qué vecinos tan animales! ganó el Goya a Mejor Película de Animación.

Glow (Almendralejo): de “Buñuel” a “Decorado”

Y si hay un territorio donde la relación 'Extremadura - Goya' se ha disparado en la última década, ese es Almendralejo. En 2020, Buñuel en el laberinto de las tortugas se llevó el Goya a Mejor Película de Animación, del estudio Glow. La historia ha continuado en 2026 con Decorado, que ha ganado el Goya a Mejor Película de Animación este mismo sábado, con Glow en la producción, un estudio dirigido por José María Fernández de Vega, quien, al recibir la estatuilla, ha exclamado en el escenario "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!".

## Agencia Freak y “Gilbert”: el corto animado que subió al escenario en 2026

El palmarés de 2026 se ha completado con el corto Gilbert, que ha ganado el Goya a Mejor Cortometraje de Animación, con la cacereña Mónica Gallego al frente de la producción, fundadora de la agencia de raíz extremeña Freak.