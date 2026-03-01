Álvaro de Sande, del linaje extremeño a las fronteras del Imperio

Álvaro de Sande nació en la casa paterna situada en el palacio contiguo a la iglesia de San Mateo, en la ciudad de Cáceres, uno de los enclaves urbanos más significativos de la nobleza extremeña del siglo XVI. Pertenecía a una familia de arraigada hidalguía: era hijo de Álvaro de Sande, Tercer Señor de Valhondo, y de doña Isabel de Paredes Golfín, dama de la reina Isabel I de Castilla. Por línea materna, Sande estaba vinculado a los círculos más próximos a la corte de los Reyes Católicos. Su abuelo, Sancho Paredes Golfín, había servido como camarero de la soberana, circunstancia que reforzó la posición social de la familia. La Cáceres en la que nació Sande era una ciudad marcada por palacios blasonados y linajes que habían prosperado tras la Reconquista, proyectando su influencia hacia las empresas ultramarinas y los servicios militares de la Corona.

Como segundón destinado inicialmente a la carrera eclesiástica -una práctica habitual entre los hijos de la nobleza que no heredaban mayorazgos-, inició estudios de Derecho en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Sin embargo, su paso por las aulas fue breve. La Europa convulsa del Quinientos ofrecía horizontes más amplios en el campo de batalla que en el foro jurídico. El joven extremeño abandonó la senda eclesiástica y abrazó la carrera militar, integrándose en la maquinaria bélica de la Monarquía Hispánica.

Torre de los Sande en Cáceres. / El Periódico

La década de 1530 lo sitúa ya en el teatro mediterráneo, escenario central de la pugna entre los Habsburgo y el Imperio otomano. En 1535 participó, al servicio de Carlos V, en la célebre expedición a Túnez. Aquella campaña, concebida para frenar la expansión otomana y debilitar la influencia de Barbarroja, constituyó uno de los grandes hitos propagandísticos del reinado imperial. La operación fue una demostración del poder naval y terrestre de la Monarquía. La toma de La Goleta y la recuperación de Túnez consolidaron temporalmente la hegemonía hispánica en el Mediterráneo occidental. Para oficiales como Sande, estas campañas supusieron una escuela práctica de guerra anfibia, logística imperial y combate contra fuerzas otomanas experimentadas.

A una frontera inestable

En 1545, fruto de los acuerdos entre Fernando I y Carlos V, Sande fue enviado a Hungría con el grado de maestre de campo al frente de un tercio compuesto por unos dos mil soldados hispanos. El objetivo era reforzar las defensas del Reino de Hungría y de Bohemia frente al avance otomano, en una frontera particularmente inestable tras la caída de Buda en 1541.

Álvaro de Sande. / El Periódico

Durante su estancia, el tercio de Sande fue incorporado al ejército real de Fernando y participó en operaciones en la llamada Hungría Superior. Combatió junto a fuerzas imperiales dirigidas por Reinprecht von Ebersdorff contra magnates rebeldes como János Podmaniczky y Miklós Kosztka en el condado de Trencsén (actual Trenčín, en Eslovaquia). Estas campañas revelan la complejidad política del espacio centroeuropeo, donde las luchas contra el turco se entrelazaban con conflictos internos de la nobleza local. Tras el éxito de estas operaciones, el tercio invernó en Nagyszombat (hoy Trnava), preparándose para enfrentar al bajá otomano de Buda en la primavera siguiente. Sin embargo, los acontecimientos en el corazón del Imperio alterarían el destino de la unidad.

La guerra de Esmalcalda

El estallido de la guerra de Esmalcalda en 1546 obligó a concentrar fuerzas en Alemania. Carlos V se enfrentaba a la Liga de Esmalcalda, alianza de príncipes protestantes del Sacro Imperio. El tercio de Sande fue trasladado con urgencia al frente alemán. En esta guerra confesional y política, Sande dirigió a sus hombres -descritos por cronistas como Ávila y Zúñiga como “la flor de los tercios viejos españoles”- en diversas acciones de armas. Es probable que participara en la decisiva batalla de Batalla de Mühlberg (1547), en la que las tropas imperiales derrotaron de forma contundente a las fuerzas protestantes. Aquella victoria supuso el apogeo militar de Carlos V en Alemania. La actuación de los tercios en la guerra consolidó su reputación como infantería disciplinada y eficaz, capaz de operar en distintos escenarios geográficos y climáticos.

Sande emergía como uno de los oficiales experimentados de la generación imperial. Tras la guerra alemana, Sande continuó sirviendo en campañas en Flandes y contra Francia. A finales de la década de 1550 se encontraba en Nápoles, enclave estratégico del dominio español en Italia. En 1560 participó en la desastrosa expedición a los Gelves (Djerba), frente a las costas de Túnez, dirigida por Gian Andrea Doria. La operación, concebida para debilitar la presencia otomana en el norte de África, terminó en catástrofe cuando la flota cristiana fue derrotada por el bajá otomano Piali.

A Sande se le encomendó la defensa de la fortaleza recién conquistada en Gelves. Durante más de dos meses resistió el asedio en condiciones extremas. Su defensa fue considerada heroica, prolongando la resistencia más allá de lo que parecía posible tras el hundimiento de la armada cristiana.

Preso de los otomanos

Capturado y conducido a Estambul, recibió —según la tradición— la oferta de integrarse en el servicio otomano, en reconocimiento a su pericia militar. Rechazó la propuesta. Finalmente fue liberado tras el pago de un cuantioso rescate, atribuido en distintas fuentes a la mediación de Maximiliano de Austria o del rey francés Carlos IX.

Restituido al servicio de Felipe II, fue nombrado capitán general de la infantería de Nápoles. En 1565 participó en la expedición de socorro organizada por García de Toledo para levantar el cerco otomano de Malta. Junto a Ascanio della Cornia, estuvo al frente de la infantería desembarcada en la isla. La intervención cristiana obligó a los turcos a levantar el asedio, en uno de los episodios más significativos del enfrentamiento mediterráneo.

Entre sus soldados en Nápoles se encontraba un joven llamado Miguel de Cervantes, quien años más tarde alcanzaría fama universal como autor del Quijote y que sería conocido como el “Manco de Lepanto”. La coincidencia ilustra la intersección entre las trayectorias militares y culturales del Siglo de Oro español.

En el Ducado de Milán

En 1571, tras la muerte del gobernador de Milán, Gabriel de la Cueva, duque de Alburquerque, Sande asumió el gobierno provisional del Ducado de Milán. Desde 1572 el cargo pasó a Luis de Requeséns y Zúñiga, pero Sande continuó ejerciendo funciones militares en la plaza. Murió en marzo de 1574, supuestamente como capitán de Milán. En reconocimiento a sus servicios, Felipe II le otorgó el señorío de Valdefuentes y el título de marqués de Piovera. La trayectoria de Álvaro de Sande refleja con nitidez el perfil del oficial imperial del siglo XVI: noble de provincia, formado en el humanismo jurídico, moldeado en la guerra continua y desplazado por múltiples teatros de operaciones -del Mediterráneo a Hungría, de Alemania a Italia y el norte de África-.

Su vida permite observar la dimensión verdaderamente europea de la Monarquía Hispánica y la función de los tercios como instrumento de cohesión imperial. Desde el palacio familiar junto a San Mateo en Cáceres hasta las murallas de Gelves y los campos de Mühlberg, Sande encarna la movilidad, la violencia y la ambición política de una época en la que la guerra fue el lenguaje dominante de la diplomacia y la construcción del poder.

José Antonio Ramos Rubio es doctor en Historia del Arte y cronista oficial de Trujillo