El Gobierno abre este lunes dos oficinas comarcales en Extremadura para facilitar las ayudas por el temporal

Desde este lunes 2 de marzo, la Delegación del Gobierno en Extremadura pondrá en servicio dos oficinas comarcales en Coria y Jerez de los Caballeros para facilitar la información y la tramitación de las ayudas del Gobierno de España a los afectados por los efectos los temporales, que de forma consecutiva impactaron con fuerza en distintas zonas de la región al paso de seis borrascas en enero y febrero. El dispositivo se activará en colaboración con las diputaciones provinciales, con la idea de acercar la gestión a las comarcas más castigadas.

La Delegación ha explicado que estas oficinas tendrán como objetivo acercar la gestión y agilizar los trámites para canalizar ayudas destinadas a la recuperación y a las necesidades tanto públicas como de particulares, además de empresas, agricultores y ganaderos.

C. R.

Estos puntos funcionarán como centros de atención al ciudadano, donde se ofrecerá información detallada sobre requisitos, documentación necesaria y procedimientos relacionados con las distintas líneas de apoyo económico activadas por el Gobierno de España.

Reducir desplazamientos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de estas dos oficinas para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, con el fin de reducir desplazamientos y facilitar el acceso a las prestaciones.

Quintana también ha indicado que las ayudas incluirán compensaciones por daños materiales, apoyos directos a familias y mecanismos de apoyo a autónomos y empresas con pérdidas acreditadas por el temporal.

Daños agrarios y plazo abierto

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ya abrió el pasado viernes, 27 de febrero, el plazo para comunicar los daños en caminos agrarios de uso público e infraestructuras de riego, con el objetivo de acelerar las reparaciones con cargo a las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno.

Fotogalería | Cultivos anegados en fincas de Mérida por la sucesión de borrascas / Cedidas a El Periódico Extremadura

En el paquete de medidas de apoyo para el sector agrario afectado por los temporales, que aprobó el Consejo de Ministros, se ha incluido una partida específica de 600 millones de euros para la reparación urgente de estas infraestructuras. Entre las actuaciones contempladas se citan trabajos de restitución al estado anterior, la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas, así como la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otros.

Un plan de 2.874 millones

La Delegación ha enmarcado estas actuaciones en el plan de ayudas extraordinarias del ministerio, con un presupuesto total de 2.874 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura, las comunidades más afectadas y con mayor siniestralidad por el tren de borrascas de gran intensidad.

De esa cantidad, 2.174 millones serán ayudas directas destinadas a compensar la pérdida de renta.

Dónde estarán las oficinas

La Delegación ha detallado que los dos puntos comarcales se ubicarán en sedes provinciales para atender por áreas y facilitar la llegada de expedientes:

👉 Oficina comarcal de Coria (Cáceres): se instalará en las dependencias del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Cáceres, en calle San Francisco, 7, para atender a los municipios del norte de la provincia afectados por el temporal.

👉 Oficina comarcal de Jerez de los Caballeros (Badajoz): se instalará en la sede del CID Sierra Suroeste de la Diputación de Badajoz, en calle Jara (s/n), enfocada en ofrecer atención a la población del sur de la provincia y su entorno.

Horario

La atención se organizará con personal técnico y un horario unificado para las dos comarcas:

👉 Gestión inicial: personal técnico de las Subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres se encargará, en esta primera fase, de la gestión de los expedientes que se presenten.

👉 Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Primeras valoraciones: pérdidas milonarias

La Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex) ha cifrado en entre ocho y nueve millones de euros la primera valoración de los daños en infraestructuras hidráulicas, que han afectado a los cinco grandes canales que dan servicio a cerca de 190.000 hectáreas. Su presidente, Francisco Sánchez Bautista, ha indicado que el golpe ha sido especialmente intenso en la provincia de Badajoz, con mucha incidencia en Vegas Bajas. Entre las incidencias trasladadas por los regantes se mencionan desbordamientos y erosiones laterales en los canales principales, sifones colmatados, tuberías dañadas, paredes desprendidas o socavadas por la fuerza del agua, además de caminos de servicio y accesos muy deteriorados, mientras las comunidades han ido ejecutando arreglos de urgencia para intentar llegar a tiempo a la próxima campaña.

El Periódico Extremadura

Quintana ha agradecido la colaboración ofrecida por las diputaciones provinciales para que el Gobierno de España pueda agilizar la tramitación del real decreto con medidas "por valor de más de 7.000 millones de euros", para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

La Delegación ha señalado que estas oficinas se sumarán al conjunto de medidas acordadas para dar una respuesta rápida y eficaz a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial atención a las personas que han sufrido daños en sus viviendas, bienes personales o en sus actividades económicas.