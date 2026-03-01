Dos Goya en la mejor noche del cine para Extremadura, con 'Gilbert' y 'Decorado'

Extremadura hacía historia en las nominaciones a los 40º Premios Goya antes del inicio de la gala, con cuatro nominados de los diez que optaban en la noche de este sábado a las dos categorías de Animación. Y dos de llos se han alzado finalmente con la estatuilla. La región ya había tenido algunas alegrías en los grandes premios del cine español, con representantes que se habían llevado algunas de las categorías más laureadas, pero nunca la región consiguió un doblete. La agencia Freak y el estudio Glow lo han hecho posible con dos trabajos, 'Gilbert' y 'Decorados', que quedarán para siempre en el palmarés del mejor cine 'made in' Extremadura. "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!", se ha escuchado en la meca del celuloide español.

Hace veinticinco años, Mónica Gallego y Millán Vázquez crearon en Cáceres la Agencia Freak, una distribuidora internacional con presencia en festivales de todo el mundo, así como en premios académicos como los Goya, los Oscar o los premios de la Academia Europea de Cine. Hace unos años, la firma trasladó su sede a Málaga, pero ambos son miembros de la Academia de Cine de Extremadura y su conexión con la región es constante. Su trabajo consiste en decidir qué festivales son los más adecuados para el estreno de cada película, procurando que se exhiban en los mejores certámenes en todo el mundo. Y ya puestos, con medio siglo de experiencia, Mónica Gallego decidió ponerse al frente de su primera producción, 'Gilbert', que acaba de ganar esta noche el premio al Mejor Corto de Animación en la 40º edición de los premios Goya.

Presentación del corto de animación Gilbert. / Cedida

"Estamos emocionados, nerviosos, tratando de organizar todo para marcharnos a Barcelona", contaban a El Periódico Extremadura este viernes, antes de poner rumbo a los Goya, donde Mónica Galledo ha recibido la estatuilla junto con los directores Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez. La historia del corto se ambienta en un archipiélago de casas flotantes, donde un músico ensaya en su muelle y un cartero reparte paquetes “que caen del cielo”. Una mañana, el repartidor decide no entregar una caja destinada a su vecino. Ese gesto, tan pequeño, termina por moverlo todo.

En este premio hay una cara y una cruz. La cara, el éxito de la agencia extremeña Freak. La cruz, que a la misma categoría optaban dos trabajos del estudio Glow de Almendralejo, 'El Corto de Rubén y ‘O Estado de Alma’, que no han logrado este reconocimiento.

Unos minutos, otra sorpresa

Sin embargo, la sorpresa solo ha tardado algunos minutos en llegar. 'Decorado', también del estudio Glow, ha logrado la estatuilla al Mejor Largometraje de Animación. Dirigido por Alberto Vázquez, con Fernández de Vega como productor y Pilar García como directora de producción, la película ha llegado a los Goya con un respaldo extra: ha ganado el Premio Forqué también como mejor largometraje de animación, uno de esos galardones que suelen funcionar como termómetro. Está coproducida por Glow, Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata.

Noticias relacionadas

Fotograma de la película 'Decorados'. / Cedida

Hay que recordar que ‘Decorado’ ha llegado a estar inscrito en once categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación (la nominación definitiva) y Mejor Dirección de Producción. El director de Glow, José María Fernández de Vega, ha descrito el resultado como "inaudito" y lo atribuye a un "trabajo constante". Desde el aeropuerto, José María Fernández expresaba este viernes su ilusión: "Las películas de animación necesitan dos o tres años, a veces no ves el final del camino, sabes que estás haciendo algo que importa, una historia que piensas que va a interesar al mundo, ¡pero encontrarnos este año con tres películas nominadas que han salido de Glow, de Almendralejo...!". Pero esta noche, al recoger la estatuilla, la alegría le ha desbordado: "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!", ha exclamado.