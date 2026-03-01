Hay gente pa tó

Llevo toda la semana acordándome de un colectivo que me genera cierta simpatía. Por algún motivo cada vez que enredo con el móvil o miro las redes sociales, o incluso el electrodoméstico anteriormente conocido como televisión, se me vienen a la cabeza el puppy play o “pups”. La aldea global en la que vivimos todos en cabañas fabricadas con fibra óptica se compone de comunidades, y estos días no paro de acordarme de esta de la que os hablo. El puppy play es una práctica dentro del amplio paraguas del BDSM y del roleplay erótico o no erótico. Consiste en que una persona adopta temporalmente el rol de un perro (generalmente un cachorro), imitando comportamientos caninos y usando accesorios como collares, arneses o máscaras. Yo esto lo sé porque me lo ha contado un amigo.

Volviendo a la cursilería de aldea global, que te guste coleccionar misales y visitar mercerías antiguas ya no te condena al ostracismo. El chat de Terra, los blogs, el messenger.... de aquellos foros, estos tik toks. Perdón. Los amantes del motor clásico ya tienen canales propios en todo tipo de redes sociales, hablan, intercambian información, discuten sobre quién sabe más, y, para mí lo mas bonito, se desvirtualizan cuando hacen una quedada. Pues el puppy play igual. Ahora por lo que sea no están en un pico de actividad, o no dejan tanto rastro en redes sociales, pero por 2022 a 2024 quedaban por toda España, iban en desfile con sus máscaras de cachorro, sus correajes de cuero cruzándoles el pecho, fustas, las máscaras esas que tienen como una bola... El amo de pie y el puppy sentado y dócil. Es una práctica sexual quizá algo alejada de lo ortodoxo, pero no hacen daño a nadie, y se sienten comunidad. Pues nadie se acuerda de ellos, y nadie se mete con ellos ni les graba por la calle sin su consentimiento. Quizá porque, al contrario que los therians, los puppies son adultos, suelen estar fuertes, y de la hostia que te meten te visten de torero.

Algo pasa con los therians

Como no iba yo a subirme a la ola de los therians, estarán pensando ya mis haters, a los que mando un saludo. Yo carezco de autoridad para explicar nada de estos chavales, porque es lo que son, chavales y chavalas, así que repasaré las explicaciones que más me han llamado la atención y sacaré una conclusión lo mas fiel posible a los cánones de El Club del Pijama*.

Los psicólogos, ejerciendo de psicólogos, están dando las explicaciones más sesudas, y de todo tipo. Algunos les quitan hierro y alejan a esos chiquines de análisis y diagnósticos de psicopatologías. Esos siempre en mi equipo. Y, como no, los que tienen diagnostiquitis y necesitan ponerle una etiqueta y, si pueden, recomendar terapia por tiempo indefinido. Estos segundos son los que dividen a los niños de una clase en dos grupos: los TDH y los altas capacidades. Los primeros, pues mas o menos dicen que son un colectivo, tribu urbana, comunidad generada vía redes sociales... que por la edad a la que atrae más, adolescentes y post adolescentes, pues se lo toman más en serio de lo que se lo tomaría un adulto y no sienten vergüenza por hacer el canelo en los parques. Nunca mejor dicho lo de canelo. Muchos de los segundos hablan de disociación, trastornos de identidad o influencia de fenómenos como la disforia de especie. Por suerte estos son una minoría.

Desde el punto de vista de la cultura geek o fandom, la explicación pasaría por vincularlos con el colectivo furry y el cosplay. Aunque los propios therians insisten en que no es lo mismo, desde fuera se percibe continuidad estética: colas, orejas, máscaras. Y humildemente pienso que dicen que no es lo mismo por lo que comentaba antes: las edades que predominan en el movimiento, que tienden a buscar su identidad propia y a buscar la pertenencia en un colectivo similar. Por mucho que digan los cachorrillos que no tienen nada que ver con los furry ni con el cosplay, sí que tienen mucho que ver me temo. No obstante dejemos a los chavales que camelen como camelan.

La teoría de la conspiración no podía quedarse atrás en el debate, claro. Unos dicen que es un fenómeno creado por la ultraderecha para que no nos fijemos en la reforma laboral de Milei. Otros que es un constructo supraestatal para desestabilizarnos y hacernos aún mas ignorantes de lo que somos y poder dominarnos con mas facilidad. Son dos ejemplos que creo mas que suficientes para entender a los conspiranoicos, que tienden a repetirse bastante en sus hipótesis: X ha creado Y para obtener Z. Ejemplo: Los masones han creado las gorras de cuadros para hacernos mas horteras. Explicación real: Los fabricantes de gorras han creado las gorras de cuadros porque existe un mercado hortera donde venderlas.

Entre la clase política no ha faltado la agrupación habitual que ya pretende instrumentalizarlos, convirtiéndolos en víctimas y postulándose para su protección: «pobriños, victimas del odio, nosotros los protegeremos». Nada nuevo bajo el sol.

La navaja de Ockham

Este principio, que tan a menudo utilizo en mi página, nunca lo he llamado por su nombre y ya va tocando. La navaja de Ockham, en esencia, afirma: «En igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la correcta». Por ello este humilde letrado de provincias se adhiere a la hipótesis de la cultura geek, los furry y el cosplay, sin necesidad de ahondar mas en la cuestión, quizá aumentada por los medios y redes por ser tan visual y golosa. Y que nos encanta decir que la juventud se pierde.

La historia cuenta que Manolete, ya siendo una figura enorme del toreo, fue presentado a Ortega y Gasset, el filósofo y escritor. Al conocer que aquel señor se dedicaba a pensar, Manolete dijo: «Hay gente pa tó».

*El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura