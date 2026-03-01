Miedo a gastar dinero

La crematofobia es un problema de salud mental complejo que tiene consecuencias económicas negativas en la cotidianidad de las personas. A pesar de que no está registrada en los manuales oficiales de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación Estadounidense de Psicología, sus síntomas y consecuencias son tan reales como los de cualquier otra fobia específica. El miedo irracional a gastar dinero perjudica las decisiones financieras, las cuales ocasionan dificultades económicas que impactan al individuo y a su entorno. Se genera un ambiente de tensión, estrés e incertidumbre en la familia, sobre todo si el sujeto es responsable de la gestión económica del hogar. Esto puede traerle muchas deudas y conflictos con otros miembros del grupo.

En el ámbito de las relaciones de pareja, esta fobia es muy desafiante. La administración del dinero es un aspecto esencial de la convivencia y del desarrollo de actividades con el otro (vacaciones, paseos, cenas en restaurantes, regalos de Navidad, etc.). Y es posible que dicho miedo irracional cree una brecha en la relación y produzca discusiones. Asimismo, tal vez origine aislamiento social, ya que la persona se limita a no salir con sus amigos para no tener que gastar dinero o para no exponerse a él. O quizás tome distancia porque siente vergüenza y temor de explicar su problema, lo cual, a su vez, dificulta que los demás la comprendan y ayuden.

Las causas de esta fobia

Los factores biológicos y psicológicos juegan un papel crucial en el desarrollo de las fobias. Por una parte, la persona puede tener una predisposición innata hacia la ansiedad y una respuesta exagerada a estímulos emocionales, lo que incrementa la posibilidad de desarrollar esta clase de problemas.

Por otro lado, y desde la dimensión psicológica, se cree que una fobia específica puede originarse de experiencias traumáticas directas o del aprendizaje observacional. Aparte, se considera que las distorsiones cognitivas y los pensamientos catastróficos sobre un objeto (el dinero, por ejemplo) o situación pueden contribuir al desarrollo de estas.

Síntomas Físicos: náuseas, escalofríos, temblores, aturdimiento, dolor de pecho, enrojecimiento, sudoración excesiva, dificultad para respirar o taquipnea, aceleración de la frecuencia cardíaca Cognitivos: preocupaciones, estado de alarma y creencias negativas Pensamientos intrusivos: Pensamientos, imágenes o impulsos que surgen de manera inesperada y no deseada, que producen mucha angustia. Interpretaciones negativas sobre las reacciones fisiológicas. Pensamientos de incapacidad para soportar la situación temida. Todos estos síntomas provocan un deterioro significativo en el funcionamiento del individuo, en distintos ámbitos del desarrollo vital: social, familiar, laboral, académico.

Estrategias de afrontamiento Exponte poco a poco a los gastos: lleva en tu bolsillo una pequeña cantidad de efectivo que puedas usar para hacer una compra insignificante. Busca apoyo social: habla con tus amigos y familiares de confianza. Comparte tus preocupaciones con ellos y acepta la ayuda y el apoyo emocional que quieran brindarte. Recibe educación financiera: este tipo de formación ayuda a administrar mejor tu dinero, lo cual permitirá disminuir la ansiedad al familiarizarte con él y con el modo correcto de emplearlo. Define metas económicas pequeñas: fíjate objetivos a corto plazo que sean alcanzables, posibles y pequeños. Por ejemplo, de tus ahorros usa un poco para hacerle un detalle bonito a tu persona favorita. Practica técnicas de relajación y mindfulness: la meditación, el yoga, la respiración diafragmática y la relajación muscular progresiva son algunos de los recursos que resultan útiles para atenuar la ansiedad. Terapia de modelamiento: como ejemplo a seguir, se muestra el comportamiento exitoso de otras personas frente a la situación que causa temor.

Para cualquier consulta sobre la crematofobia se puede escribir al correo electrónico mluzmilagros@gmail.com

Luz Milagros Moreno es terapeura ocupacional en Badajoz