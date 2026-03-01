Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Precios bajos, importaciones y costes: el cóctel que preocupa al arroz en Extremadura

El sector arrocero extremeño se reunirá el martes para analizar la situación y coordinar una respuesta

Máquina cosechadora en un campo cultivado de arroz. / EL PERIÓDICO

Mérida

El sector arrocero extremeño afronta la próxima campaña con una inquietud que va a más. A los bajos precios y al aumento de las importaciones de arroz asiático se suma un hecho que, según los productores, condiciona cualquier decisión: una parte importante de la cosecha del pasado año continúa sin salida comercial, especialmente el arroz redondo. Para abordar esta situación, la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura celebrará este martes una reunión con organizaciones y asociaciones agrarias en la Casa de Cultura de Zurbarán (Badajoz).

El encuentro, organizado por la propia plataforma, contará con representantes de APAG Extremadura ASAJA, ASEPREX, La Unión Extremadura, así como de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca. Según ha trasladado la plataforma, algunos productores ya han comenzado las labores preparatorias del cultivo y están planificando sus explotaciones de cara a la campaña 2026. Sin embargo, la persistencia de stock sin vender de la campaña anterior “eleva la incertidumbre” justo cuando los agricultores deben decidir superficie, variedades y calendario de siembra.

Agravantes

El sector, además, pone sobre la mesa un conjunto de factores que agravan el escenario: la debilidad de los precios en origen, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el incremento de importaciones procedentes de terceros países, con especial peso de las entradas de arroz asiático, las restricciones en el uso de tratamientos contra malas hierbas y el encarecimiento de los insumos.

Los arroceros sostienen que la combinación de estos elementos estrecha el margen de rentabilidad y dificulta la planificación a medio plazo. La reunión de Zurbarán busca, precisamente, “compartir diagnóstico” y coordinar una respuesta del sector en un momento que consideran decisivo a las puertas de una nueva campaña. En este punto, cabe indicar que Extremadura es la segunda comunidad productora de arroz del país.

Importaciones masivas

Durante la reunión sectorial celebrada el pasado martes en el Ministerio de Agricultura, en Madrid, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, advirtió sobre el impacto de las importaciones masivas de países terceros, al denunciar que están bloqueando la comercialización y hundiendo los precios en origen. “Las importaciones masivas están paralizando el mercado y generando precios ruinosos a los productores”, señaló.

La última campaña ha estado marcada por una meteorología adversa y por problemas en el manejo del cultivo. “La cosecha se ha visto reducida en torno a un 25%”. UPA-UCE indicó que las lluvias de final de primavera retrasaron de forma notable la siembra y que las olas de calor, junto a la falta de determinadas materias activas de fitosanitarios, han terminado por recortar rendimientos, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones.

