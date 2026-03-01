Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las 40 localidades de Extremadura a las que llega en marzo el programa de mamografías del SES

El Servicio Extremeño de Salud ha citado a más de 9.600 mujeres y las unidades móviles arrancan sus rutas el lunes 2 de marzo

Realización de una prueba de mamografía a una mujer.

Realización de una prueba de mamografía a una mujer. / EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.600 mujeres para realizarse mamografías durante marzo de 2026 dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. De ellas, más de 4.100 han sido llamadas para pasar por alguna de las tres unidades móviles del programa, mientras que más de 5.400 han sido citadas en centros de Atención Especializada en las localidades más pobladas.

Las unidades móviles inician su recorrido el lunes 2 de marzo en Villar del Pedroso y Navalmoral de la Mata, y a lo largo del mes continuarán por distintos puntos de la región.

El programa (en marcha desde 1998) se dirige a mujeres de 47 a 69 años residentes en Extremadura y también a las de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

La ruta de las unidades móviles

Las unidades móviles del programa iniciarán sus recorridos el lunes 2 de marzo en las localidades cacereñas de Villar del Pedroso y Navalmoral de la Mata. A partir de ahí, el dispositivo itinerante continuará su calendario por otras 17 poblaciones hasta completar un total de 19 paradas este mes: Navezuelas, Retamal de Llerena, Berzocana, Campillo de Llerena, Salorino, Membrío, Maguilla, Santiago de Alcántara, Cedillo, Azuaga, Alcántara, Palomero, Santibáñez el Bajo, Ahigal, Guijo de Granadilla, Valverde de Llerena y Malcocinado.

Quince pueblos adscritos a esas paradas

Además de esas sedes, el SES citará a usuarias de otras 15 pequeñas poblaciones que deberán desplazarse a alguna de las localidades del recorrido para realizarse la prueba en las unidades móviles. En este grupo figuran Carrascalejo, Valdecasa de Tajo, Navatrasierra, Cabañas del Castillo, Retamosa, Rotura, Solana, Carbajo, Cardenchosa, Mata de Alcántara, Piedra de Albas, Villa del Rey, Estorninos, Marchagaz y Pantano de Gabriel y Galán.

Citas en núcleos urbanos

En paralelo, las mujeres residentes en núcleos urbanos que participen durante marzo en el programa serán atendidas en los centros de Atención Especializada de Badajoz (1.427), Cáceres (1.101), Coria (211), Don Benito-Villanueva (720), Zafra (320), Mérida (764), Plasencia (450), Talarrubias (72) y Almendralejo (390).

