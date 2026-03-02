Detenida una mujer en Almendralejo por el robo de joyas valoradas en 18.000 euros

La Policía Nacional de Almendralejo detuvo el pasado 16 de febrero a una mujer como presunta autora de varios delitos de hurto, tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por una vecina de la localidad. La víctima acudió a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano para poner en conocimiento la desaparición de diversas joyas de su domicilio, valoradas en más de 18.000 euros, sospechando que los hechos podían estar relacionados con una empleada del hogar.

Según relató la denunciante, la mujer habría aprovechado la confianza depositada en ella para sustraer las piezas de manera progresiva. El grupo operativo local de Almendralejo se hizo cargo de las pesquisas y logró determinar que la presunta autora vendía posteriormente las joyas en distintos establecimientos de compra-venta de oro, tanto en la propia localidad como en Badajoz. Los agentes actuaron con rapidez al comprobar que las piezas llevaban empeñándose desde hacía meses, lo que permitió recuperar las joyas de mayor valor antes de que fueran fundidas o revendidas.

La detenida es una mujer de 51 años de edad que, tras la instrucción del correspondiente atestado policial, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar si pudiera haber más personas afectadas por actuaciones similares.