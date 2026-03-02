Subvenciones
Extremadura recibe 1,27 millones de la Reserva Nacional de la PAC para 210 agricultores
La región se sitúa entre las tres comunidades con mayor asignación
Extremadura ha recibido 1.270.518 euros de la Reserva Nacional de la Ayuda Básica a la Renta correspondiente a la campaña 2025, una asignación que beneficia a 210 agricultores de la comunidad y que la sitúa entre las regiones con mayor volumen de ayudas en esta convocatoria.
En conjunto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha distribuido 9,12 millones de euros entre 1.887 agricultores y ganaderos de toda España, con una ayuda media de 4.834 euros por beneficiario y un total de 86.214 derechos nuevos asignados sobre 86.214 hectáreas declaradas.
La mayor parte de los fondos se ha destinado a jóvenes agricultores, que representan el 82 % de los beneficiarios (1.551 perceptores) y han recibido más de 8 millones de euros, con una ayuda media superior a los 5.000 euros. También se han concedido derechos a 221 nuevos agricultores, con 940.941 euros asignados, y a 115 agricultores en desventaja —categoría incorporada en el periodo PAC 2023-2027— que han percibido 161.905 euros.
En el caso extremeño, la asignación afecta a 12.238 hectáreas declaradas y sitúa a la región en tercer lugar por importe recibido, solo por detrás de Castilla-La Mancha (2,18 millones) y Castilla y León (2,00 millones).
El valor de los nuevos derechos se corresponde con el valor medio regional de la ayuda básica a la renta en la que se localizan las parcelas declaradas por cada solicitante. Además, el FEGA ha señalado que en la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.
Distribución por comunidades autónomas
- Andalucía: 500.001 € (109 beneficiarios, 3.643 ha)
- Aragón: 930.434 € (177 beneficiarios, 7.720 ha)
- Principado de Asturias: 191.316 € (61 beneficiarios, 1.821 ha)
- Illes Balears: 158.869 € (34 beneficiarios, 823 ha)
- Castilla-La Mancha: 2.186.921 € (357 beneficiarios, 25.575 ha)
- Castilla y León: 2.008.820 € (339 beneficiarios, 20.511 ha)
- Cataluña: 642.531 € (176 beneficiarios, 4.269 ha)
- Comunitat Valenciana: 42.534 € (25 beneficiarios, 380 ha)
- Extremadura: 1.270.518 € (210 beneficiarios, 12.238 ha)
- Galicia: 637.741 € (212 beneficiarios, 3.965 ha)
- Madrid: 78.794 € (9 beneficiarios, 956 ha)
- Región de Murcia: 7.689 € (10 beneficiarios, 59 ha)
- Comunidad Foral de Navarra: 183.291 € (34 beneficiarios, 1.523 ha)
- País Vasco: 133.679 € (77 beneficiarios, 1.097 ha)
- La Rioja: 149.188 € (57 beneficiarios, 1.635 ha)
- Total nacional: 9.122.325 € (1.887 beneficiarios, 86.214 ha)
