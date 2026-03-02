Extremadura recibe 1,27 millones de la Reserva Nacional de la PAC para 210 agricultores

Extremadura ha recibido 1.270.518 euros de la Reserva Nacional de la Ayuda Básica a la Renta correspondiente a la campaña 2025, una asignación que beneficia a 210 agricultores de la comunidad y que la sitúa entre las regiones con mayor volumen de ayudas en esta convocatoria.

En conjunto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha distribuido 9,12 millones de euros entre 1.887 agricultores y ganaderos de toda España, con una ayuda media de 4.834 euros por beneficiario y un total de 86.214 derechos nuevos asignados sobre 86.214 hectáreas declaradas.

La mayor parte de los fondos se ha destinado a jóvenes agricultores, que representan el 82 % de los beneficiarios (1.551 perceptores) y han recibido más de 8 millones de euros, con una ayuda media superior a los 5.000 euros. También se han concedido derechos a 221 nuevos agricultores, con 940.941 euros asignados, y a 115 agricultores en desventaja —categoría incorporada en el periodo PAC 2023-2027— que han percibido 161.905 euros.

En el caso extremeño, la asignación afecta a 12.238 hectáreas declaradas y sitúa a la región en tercer lugar por importe recibido, solo por detrás de Castilla-La Mancha (2,18 millones) y Castilla y León (2,00 millones).

El valor de los nuevos derechos se corresponde con el valor medio regional de la ayuda básica a la renta en la que se localizan las parcelas declaradas por cada solicitante. Además, el FEGA ha señalado que en la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Distribución por comunidades autónomas