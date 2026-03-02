El extremeño Fernández de Vega tras ganar su segundo Goya: «Hay que trabajar siempre y no conformarse nunca»

Recién llegado a Almendralejo desde Barcelona, donde este sábado se celebraron los 40º Premios Goya, el director del estudio Glow, José María Fernández de Vega, que acaba de ganar su segunda estatuilla en seis años (un doblete solo reservado a los grandes del cine), atiende a El Periódico Extremadura con la amabilidad del que nunca hubiera pisado la alfombra roja de los Dior y los Chanel,y del que nunca se hubiera subido al escenario de los premios de la Academia. Pero José María Fernández de Vega tiene los pies en la tierra y la cabeza llena de tanto talento como sentido común: «La verdad es que esto es una locura, aún no sé cómo barajarlo», confiesa.

Y es que el estudio Glow, con sede en un municipio extremeño de 34.500 habitantes donde el emprendimiento siempre ha corrido a raudales, acumuló este sábado su segundo Goya al Mejor Largometraje de Animación, con ‘Decorado’. El primero llegó en 2020, mismo premio, con ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’.

Animación con sello regional

Extremadura jugaba esta vez con ventaja (merecida): cuatro nominados de los diez que optaban a las dos categorías de Animación eran de sello regional, y dos se alzaron finalmente con la estatuilla. La agencia Freak se llevó el Goya al Mejor Cortometraje de Animación con ‘Gilbert’, producido por Mónica Gallardo, quien creó la agencia en Cáceres el año 2000 junto con Millán Vázquez. Hace unos años, la firma trasladó su sede a Málaga, pero ambos son miembros de la Academia de Cine de Extremadura y su conexión con la región es completa.

Por su parte, ‘Decorado’ logró el galardón al Mejor Largometraje de Animación, dirigido por Alberto Vázquez, con Fernández de Vega como productor y Pilar García como directora de producción. Venía de ganar el Premio Forqué en la misma categoría, y de otros reconocimientos de primera fila. Está coproducido por Glow, Abano Producións, Uniko Estudio Creativo y Sardinha em Lata. ‘Decorado’ ha llegado a estar inscrito en once categorías en los Goya, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación (la nominación definitiva) y Mejor Dirección de Producción.

Aun así, pese a este currículo, José María Fernández de Vega reconoce que se encontraba muy nervioso durante las cinco largas horas desde que la organización citó los premiados hasta que comenzó la gala. Y es que el estudio Glow llevaba la excepcional cantidad de tres nominaciones, una por ‘Decorado’ y las otras dos en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación con ‘El Corto de Rubén’ y ‘O Estado de Alma’. «Tres nominaciones desde Almendralejo, todavía cuesta creerlo», afirma sonriente.

De la decepción al escenario

Primero llegó la decepción de ver que se les escapaba el galardón al Mejor Cortometraje, con el consuelo de que se iba a ‘Gilbert’, de una productora cacereña, Mónica Gallardo. Luego todo se aceleró. Tocó el turno del Mejor Largometraje de Animación. Un breve repaso a las nominadas, apertura del sobre... «Escuchamos el nombre, ¡‘Decorado’!, y subimos al escenario, todo fue muy rápido». Para siempre quedará en la memoria regional esa frase que lanzó antes de bajar las escaleras: «¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!». Porque José María comprendió entonces que los sueños se pueden alcanzar si uno cree en ellos, y que siempre, como bien enseñan las madres, hay que ser agradecidos.

Un minuto de gloria, años de trabajo

En definitiva, un minuto de gloria frente a los dos años y medio de trabajo que ha supuesto ‘Decorado’, «teniendo además en cuenta que ha sido una película relativamente rápida, porque los largometrajes de animación pueden llevar perfectamente entre 6 y 7 años desde que comienzas a financiar la idea hasta que lo estrenas». Explica el productor.

Y luego está la competencia, que esta vez era realmente fuerte. En la categoría de cortometrajes de animación no pudo ser. En la de Largometrajes tampoco lo veían claro, pero llegó, claro que llegó.

No obstante, en su caso no son los premios los que estimulan su trabajo. José María Fernández de Vega lleva dieciséis años dedicado a lo que más le gusta, al principio con la realización de grafismos para televisión, y desde 2014 con producción propia a través del estudio Glow. En 2020 llegó el primer Goya con ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, y en 2026 la coronación con ‘Decorado’.

Talento y recursos en Extremadura

La pregunta es inevitable. ¿Extremadura está despertando en el mundo del cine? ¿Cuánto hace falta para igualarnos con otros territorios? Y José María se muestra sincero: «Cineastas con buenas ideas los hay en todos sitios, pero los proyectos se llevan a cabo solo si existen recursos. Aquí hay talento, artistas, gente que quiere desarrollar su carrera en su tierra, porque en Extremadura se vive muy bien, pero es necesario un mayor apoyo al cine», señala.

De hecho, ‘Decorado’ ha costado 3,2 millones de euros y ha tenido apoyo de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Almendralejo, pero serían convenientes más recursos si Extremadura quiere empezar a tener sus propios proyectos en el mundo del celuloide. Porque, añade José María, cualquier respaldo público a una película se acaba multiplicando en beneficios al atraer inversión privada, que se traduce en trabajos y rodajes que a su vez redundan con creces allí donde se realizan.

Mensaje a los jóvenes

Sea como sea, en Glow «ponemos todo el corazón, el cariño, valoramos nuestra tierra...». El flamante ganador de dos Goya no duda en lanzar un mensaje a los jóvenes extremeños atraídos por este sector apasionante: «Por difíciles que parezcan las cosas, siempre serán más fáciles que cuando empezamos los que ya tenemos una trayectoria. Todo es posible. Hay que trabajar siempre, no conformarse nunca , porque no hay otro camino. No dejar nunca de aprender, y especialmente, ver mucho cine».