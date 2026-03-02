Extremestiza: así es la nueva asignatura que tendrán los alumnos extremeños de 3º y 4º de ESO

El Portal de Transparencia ha publicado este lunes la modificación del Decreto 110/2022 en el que se incluye 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América' como nueva materia optativa para el alumnado extremeño de 3º y 4º de ESO.

Esta materia tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de la Hispanidad y comprender la importancia e influencia de Extremadura en América, así como los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen ambos territorios. En este sentido, la propuesta se articula en torno a cuatro competencias específicas y tres bloques de saberes que integran conocimientos de Historia, Lengua Castellana, Literatura y Biología.

Una profesora imparte clase en un aula. / EFE

Asimismo, este enfoque interdisciplinar permitirá que el alumnado participe en situaciones de aprendizaje inmersivas relacionadas con ámbitos como la ciencia, la ecología, la gastronomía y la cultura, facilitando así una comprensión integral del legado extremeño y de su profunda conexión con América.

La materia de 'Extremestiza: puente entre Extremadura y América' ha sido diseñada gracias al trabajo conjunto de un grupo de expertos vinculados a la Estrategia 'Extremestiza' y de un grupo de docentes especializados, quienes han definido los contenidos, la estructura pedagógica y los aspectos curriculares que conformarán esta nueva materia optativa.

Esta iniciativa ha sido coordinada desde la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, en colaboración con la Fundación Extremeña de la Cultura y refuerza su compromiso con una formación que contribuya a afianzar la identidad de los jóvenes extremeños, permitiéndoles conocer "lo que somos y lo que fuimos" dentro de una comunidad global que comparte raíces, lengua e historia. La asignatura no solo invita a analizar el pasado, sino que pone en valor el mestizaje compartido como un puente cultural vivo entre ambos continentes.