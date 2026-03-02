FIO cierra una edición histórica con aforo completo en todas las actividades, récord de visitantes, expositores y reuniones profesionales

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), organizada por la Junta de Extremadura, ha clausurado su 21ª edición con récord de visitantes, expositores y reuniones empresariales, registrando aforo completo en todas las actividades para el público, como rutas guiadas y talleres especializados e infantiles.

En total, se estima que cerca de 22.000 personas visitaron FIO durante los tres días de la feria. El día de mayor afluencia fue el sábado, con más de 9.000 personas recorriendo las carpas y espacios expositivos y participando en las propuestas programadas para todos los públicos.

FIO / Cedida

Este año, la Dirección General de Turismo ha reunido en la feria a 123 expositores, entre los que se encuentran destinos, empresas y artistas, que llenaron las tres carpas de la feria.

Asimismo, el viernes se registraron más de 600 reuniones en los Encuentros Profesionales B2B. Esta bolsa de contratación, la única de España especializada en este tipo de turismo, puso en contacto a compradores de varias comunidades autónomas y países, entre los que se encontraba Francia, Italia, Bélgica, Suecia, India y Australia, con expositores, socios del Club Birding in Extremadura y agencias receptivas de la región.

FIO / Cedida

El programa de conferencias registró también una gran afluencia de público en las charlas y coloquios sobre turismo ornitológico, proyectos de conservación, arte de naturaleza y fotografía, en las que participaron especialistas de reconocido prestigio como Carlos de Hita, Ana Fernández, Dale Forbes, Merce R. Romero, Martin Kelsey, Lourdes Berzas y Antonio Sandoval, entre otros.

FIO / Cedida

Hubo lleno absoluto en los talleres especializados, para los que se necesitaba inscripción previa. Un total de 732 personas asistió a las presentaciones y las actividades impartidas por José Antonio Sencianes, Carlos de Hita, Luisa Abenza, José Carlos Sires, Natalia Pleite, Marina Cid, Esther Charles y Nacho Sevilla, entre otros expertos.

El concurso de fotografía, en el que Fernando Prieto García ganó el primer premio, logró la mayor proyección internacional de sus 21 años de historia, al recibir 7.254 imágenes de 46 países.

Entre las actividades para el público cabe destacar que 772 personas participaron en las rutas de senderismo, en microbús por diferentes miradores del Parque Nacional y en 4x4, y 743 niños se inscribieron en talleres relacionados con las aves y la naturaleza, impartidos por varias asociaciones conservacionistas de Extremadura.

FIO / Cedida

Entre las novedades de esta edición destacan el acceso de mascotas a las carpas de la feria, la inauguración de una escultura del artista extremeño Luca García, conocido como ByLuka, y la creación de la figura del Espacio Nacional Protagonista de Extremadura, que ha recaído en la comarca de La Serena.