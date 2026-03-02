Cuenta atrás para la investidura: el PSOE extremeño exige a Guardiola que aclare si habrá o no acuerdo

A poco más de 24 horas del pleno de investidura, el PSOE de Extremadura ha exigido este lunes "conocer la verdad" a la candidata del PP, María Guardiola, y saber si existe o no un acuerdo con Vox que garantice su reelección como presidenta del Ejecutivo autonómico. De esta forma lo ha trasladado la portavoz del grupo parlamentario socialista, Piedad Álvarez, quien ha dibujado un escenario de incertidumbre política que, a su juicio, mantiene a la región sin rumbo y con el Parlamento “bloqueado”.

Tampoco ha descartado la posibilidad de que Guardiola retire este lunes su candidatura para el debate de investidura de mañana. En rueda de prensa, Álvarez ha señalado que el PSOE que esta situación ya ha dado en otras regiones, como Navarra, Cantabria o Aragón. En el caso de que fuera así, los plazos seguirían corriendo y a partir de hoy habría dos meses para intentar la investidura antes de la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas.

De celebrarse el debate de investidura tal y como está previsto, este martes y miércoles, Álvarez ha manifestado que no sabe cómo va a enfocar su discurso Guardiola, ya que tiene un "papel complicado". "Soy incapaz de ponerme en la cabeza de Guardiola y diseñar un debate" sin tener cerrada la negociación, ya que ha advertido de que, si crítica a Vox, tiene el hándicap de que depende de él, y si le "hace la pelota" puede votar también 'no' a la investidura.

En este contexto, la diputada socialista ha reprochado al PP haber precipitado un adelanto electoral con el argumento de la estabilidad y haber llevado a Extremadura a una situación aún más enmarañada. “Bastante tiempo después, casi cuatro meses después, no solo no hay estabilidad en Extremadura, sino que ni siquiera sabemos si va a haber investidura, si va a conseguir superar esa investidura”, ha afirmado. “No entiendo que se presente una investidura fallida, no sé cuál es el objetivo”, ha señalado.

Negociación

En esta línea, Álvarez ha trasladado que Guardiola “ha perdido completamente el control” y que “ya ni siquiera se celebran esas reuniones” para la negociación con Vox. En su intervención, ha criticado que el “decálogo” negociador del PP marcado desde Madrid no menciona siquiera a la región. A su juicio, eso evidencia que Extremadura “no puede seguir siendo el campo de pruebas del Partido Popular” con la vista puesta en la política nacional.

La portavoz también ha criticado la estrategia de la candidata del PP al señalar a Vox como su “único interlocutor” desde el mismo momento en que se conocieron los resultados. Según su relato, Guardiola habría descartado explorar otras vías y, además, habría “mentido” al sostener que el PSOE podría facilitar la investidura mediante una abstención. “Dos meses no han sido suficientes para acordar”, ha lamentado.

El 'cuarto fracaso'

Álvarez ha advertido de que una investidura fallida supondría, en su opinión, el “cuarto fracaso” de Guardiola en pocos meses: primero, la negociación presupuestaria; después, el adelanto electoral; en tercer lugar, la negociación posterior a las elecciones; y, por último, una investidura frustrada. En ese punto, ha abierto la puerta a un escenario poco habitual: que el PP opte por retirar la candidatura. “Yo no lo descarto, pero porque no entiendo que se presente una investidura fallida”, ha expresado.

Ante la falta de actividad en la Asamblea, ha defendido que, pase lo que pase con la investidura, el Parlamento debe recuperar su protagonismo. Álvarez ha aludido a la posibilidad de impulsar un pleno de control solicitado por la oposición para fiscalizar la acción del gobierno en funciones y retomar la “normalidad democrática y parlamentaria”. Sería un instrumento para preguntar y debatir sobre las políticas públicas que afectan al día a día: educación, sanidad, dependencia, empleo, retorno de jóvenes y despoblación.

En este sentido, la socialista ha elevado el tono al calificar de “absolutamente inédita” la coyuntura política extremeña. En su opinión, el Parlamento ha perdido protagonismo porque Guardiola “desprecia la Asamblea” y ha apurado “todos los tiempos posibles”. “La democracia no puede ser ejercida en el parlamento de Extremadura”, ha recalcado, vinculando esa idea a la falta de sesiones de control y a la ausencia de explicaciones sobre lo que ocurre en la negociación de la investidura.

Comité regional

En el turno de preguntas, la portavoz socialista también se ha referido al comité regional del PSOE previsto para este viernes y a las especulaciones sobre posibles candidatos a la secretaría general. Álvarez ha dicho no tener constancia de esos nombres y ha precisado que, hasta que no se aprueben calendarios, no se abrirá el proceso interno. Pero ha insistido en que ahora el foco está en el pleno de investidura: “Estamos en la fase de conocer si la señora Guardiola va a fracasar o no”.