La OCDE visita Extremadura como región piloto del Mecanismo de Impulso al Talento

La delegación analiza el reto demográfico y formula recomendaciones tras su trabajo previo en la región

La consejera extremeña Mercedes Morán acompaña, este lunes, a la delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en Trujillo.

La consejera extremeña Mercedes Morán acompaña, este lunes, a la delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en Trujillo. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha visitado este lunes Extremadura como una de las regiones seleccionadas en el Mecanismo de Impulso al Talento de la Unión Europea, una iniciativa dirigida a territorios que afrontan desafíos demográficos.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha acompañado a los representantes de la OCDE durante su estancia en Trujillo y ha recordado que en febrero de 2024 Extremadura fue elegida junto a otras nueve regiones europeas para formar parte de este programa comunitario.

Impulso frente a la despoblación

Según ha señalado, el mecanismo busca ayudar a regiones con problemas de despoblación y pérdida de capital humano a diseñar estrategias que favorezcan la retención y atracción de talento, impulsando así su desarrollo económico y social.

Morán ha explicado que miembros de la OCDE ya estuvieron previamente en la comunidad recopilando información, visitando proyectos y manteniendo reuniones con distintos agentes, y que en esta ocasión regresan tras analizar los datos para formular recomendaciones y propuestas.

Agenda institucional y empresarial

Durante la semana, la delegación tiene previsto visitar la fábrica de diamantes sintéticos Diamond Foundry y Bodegas Habla, además de participar en una sesión de la Mesa de Población y mantener encuentros con directores y secretarios generales de diferentes áreas del Ejecutivo autonómico.

La consejera ha subrayado que el desafío demográfico es “transversal” a toda la acción de gobierno y ha defendido la necesidad de diseñar políticas que fortalezcan el capital humano, promuevan la innovación social y económica y consoliden un modelo de desarrollo rural inteligente.

La visita se enmarca en el trabajo conjunto entre la Junta de Extremadura y la OCDE para definir estrategias que permitan afrontar el reto poblacional y reforzar la competitividad del territorio en el contexto europeo.

