Economía
Estos son los 85 proyectos de empresas extremeñas que reciben 6 millones en ayudas autonómicas
El plazo para solicitar estas ayudas permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 2026
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes la resolución por la que concede incentivos autonómicos a un total de 85 proyectos empresariales en la región por un importe global de 6 millones de euros.
Estas ayudas se tramitan al amparo del decreto aprobado en enero de 2023 y modificado el pasado mes de diciembre, cuando la Junta de Extremadura ampió la dotación presupuestaria de 40 a 96 millones de euros para atender todas las solicitudes presentadas en plazo, después de que la partida inicial se haya agotado.
Apoyo a la inversión empresarial
El programa de incentivos autonómicos a la inversión empresarial tiene como finalidad apoyar especialmente a pequeñas y medianas empresas en proyectos de:
- Creación de nuevas empresas
- Puesta en marcha de nuevos centros productivos
- Ampliación o modernización de instalaciones
- Traslado de centros existentes
Las subvenciones, concedidas a fondo perdido, financian inversiones en maquinaria, obra civil, instalaciones y bienes de equipo, así como actuaciones vinculadas a la empresa 4.0 y procesos estratégicos como el relevo generacional.
Con estas medidas, la Administración autonómica busca reforzar el tejido productivo y contribuir al crecimiento económico de Extremadura.
El plazo para solicitar estas ayudas permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permite que nuevas iniciativas empresariales puedan optar a financiación dentro del marco actual.
Listado de proyectos beneficiarios
La relación completa de los 85 expedientes aprobados se detalla en la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), donde figuran las empresas beneficiarias y los importes concedidos en cada caso, que son los siguientes, de mayor a menor:
