Almaraz vuelve a desconectar uno de sus reactores al no resultar casado en el mercado

En un contexto en el que el aumento de la generación renovable por las borrascas ha hecho caer el precio de la luz, su "inasumible carga impositiva" compromete la "viabilidad económica" de la instalación, asegura la central

Edificios de uno de los reactores de la Central de Almaraz.

Edificios de uno de los reactores de la Central de Almaraz. / Carlos Gil

La Unidad 2 de la Central Nuclear de Almaraz ha parado la madrugada de este martes al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser tampoco requerida por el Operador del Sistema, como venía ocurriendo en las últimas semanas. "La Unidad 2 se encuentra en perfectas condiciones técnicas y de seguridad, y la operación de parada entra dentro de la normalidad de la planta. Se ha realizado con arreglo a sus reglamentos internos", ha subrayado el titular de la planta en un comunicado. La parada ha sido notificada al Consejo de Seguridad Nuclear, según los procedimientos establecidos.

"La Central Nuclear de Almaraz tiene unos costes operativos muy competitivos; sin embargo, su viabilidad económica está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75% de sus costes variables", ha incidido la CNA en la mencionada nota. Unos costes que, en un contexto en el que el tren de borrascas ha disparado la producción renovable y ha bajado el precio de la luz durante semanas, no hace rentable a la central seguir generando. En el mes de febrero, eólica e hidráulica supusieron la mitad del 'mix' eléctrico nacional. La segunda de ellas, con unos embalses en niveles máximos en muchas partes de España, llegó a superar la aportación de la nuclear.

Situación de mercado

"La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad, en ocasiones como la presente (de elevada generación originada por la sucesión de borrascas) las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico", se ha incidido desde la central. Por su parte, la Unidad 1 de la planta opera con normalidad al 100% de potencia.

No es la primera vez que alguno de los dos reactores de Almaraz tiene que parar por razones similares, algo que lleva sucediendo los dos últimos años en fechas similares a las actuales.

