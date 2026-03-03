Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La calima protagonista este martes en Extremadura con temperaturas suaves y ambiente estable

Extremadura afronta un martes con calima y cielos nubosos debido a la borrasca Regina, con vientos del este y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22

Extremadura vive hoy un martes marcado por la estabilidad atmosférica en medio de la borrasca Regina, que entró en la Península el lunes dejando chubascos dispersos en algunos puntos de la región. La principal novedad de la jornada es la llegada de polvo en suspensión desde el Sahara, que provoca calima y un cielo nuboso durante gran parte del día, con probabilidad de algunos chubascos de madrugada, sobre todo en zonas de montaña del norte, que podrán ir con tormenta. Tampoco se descarta alguno aislado hacia el sur por la tarde.Por su parte, los vientos soplarán en la región del este y noreste, flojos o moderados, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperatura

Las temperaturas estarán sin cambios o las mínimas en ligero ascenso, de manera que los termómetros oscilarán entre los 8 y los 22 grados en Badajoz, mientras que en Cáceres lo harán entre los 9 y los 18 grados.

A lo largo de la tarde, la calima se deja sentir con mayor intensidad, con un cielo más turbio y un ambiente más cargado. Aunque no se esperan precipitaciones durante este martes, la borrasca Regina sigue influyendo en la evolución del tiempo en la Península.

Resto de la semana

De cara al resto de la semana, a partir del miércoles la borrasca Regina sí se notará en Extremadura, con la llegada de precipitaciones que en algunos puntos podrán ir acompañadas de tormentas y chubascos. Las lluvias se extenderán durante el jueves y el viernes, mientras que las temperaturas se mantendrán similares a las registradas en los días anteriores.

La borrasca

La borrasca Regina recibe este nombre al formar parte de la lista oficial de denominación de borrascas con impacto elaborada por los servicios meteorológicos del suroeste de Europa, que asignan los nombres por orden alfabético cuando se prevén fenómenos adversos significativos. En este caso, el nombre ha sido otorgado por el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera, y corresponde a la borrasca número 17 de la temporada 2025-2026.

TEMAS

