La cesta de la compra se come el sueldo: mantener el hogar cuesta ya 1.021 euros al mes en Extremadura

"Si antes se llevaban un queso entero, ahora se llevan medio o uno más barato", cuenta Elvira Martín, que regenta la tienda Ibéricos de Acehúche, en Cáceres. Su relato pone voz a una realidad que ya reflejan las cifras: la factura del hogar en Extremadura ha alcanzado los 1.021,23 euros mensuales, un 6,3% más que el año anterior.

Analizando en detalle el gasto medio de los hogares extremeños, la mayor subida se ha detectado en la cesta de la compra, que se eleva a 414,79 euros mensuales, un 17,2% más que en 2024. Los gastos energéticos (agua, luz y combustible) también han aumentado un 11,5%. En contraste, el coste medio de la vivienda ha descendido un 5,2 % y se ha fijado en 397,48 euros, aunque el alquiler (449,13 euros) continúa claramente por encima de la hipoteca (363,93 euros).

El impacto en la cesta

En el día a día, ese incremento se percibe en el comportamiento de los consumidores. "La gente cambia su manera de comprar, porque el precio ha subido en todos los alimentos", señala Martín, quien matiza que en su caso el impacto es menor porque buena parte de sus productos proceden del propio pueblo. No ocurre lo mismo con los artículos que llegan de fuera. "El queso, por ejemplo, es de lo que más ha subido", subraya.

INFOGRAFÍA | Gasto medio mensual en los hogares por CCAA. / Cedida

A nivel personal, aunque aumenta su volumen de caja, los márgenes son más ajustados. A ello se suma el alquiler, que en su caso es doble: el de su vivienda y el del local. "Si ganas menos y los alquileres suben más, lógicamente se resiente la economía", resume.

Estos gastos absorben ya, de media, el 38,1% de los ingresos de los hogares extremeños, según el III Barómetro de la Vivienda 'Planeta Propietario' elaborado por el Grupo Mutua Propietarios.

Dificultades para llegar a fin de mes

Agustín Redondo lo comenta mientras sale de comprar el pan. "Cada día cuesta más llegar a final de mes. Los gastos son muchos, por mucho que los sueldos hayan subido un tanto por ciento".

En su caso, el hogar se sostiene únicamente con su pensión. Aunque sus hijos no viven en casa, suelen regresar a comer varios días en semana. "Hay que mirar bastante, no la peseta, pero sí el euro", advierte.

Aunque Extremadura presenta uno de los tickets medios más bajos del país —solo por delante de Navarra—, mientras que la media nacional se sitúa en 1.230,34 euros mensuales, un 2,5 % más que el año anterior, Redondo considera que la dificultad puede ser mayor en la región debido a que los salarios son más reducidos. "En otros sitios se gana más, aunque tengan el problema de la vivienda. A la gente joven quizá les afecta más todavía, porque sus sueldos suelen ser más escasos".

Factura del Hogar Extremadura / cedida

El propio barómetro refleja esa tensión: esta nueva subida de la Factura del Hogar ha provocado que el 21% de los extremeños tengan alguna dificultad para hacer frente a su pago, especialmente entre jóvenes (11%), hogares numerosos (13%), quienes viven en alquiler (9%) y, de forma especial, en personas con ingresos bajos (19%).

El SMI y los nuevos hábitos de consumo

Si se compara con el Salario Mínimo Interprofesional de 2025 (1.381,33 euros brutos mensuales, unos 1.200 euros netos en 12 pagas), un hogar que dependa de un único SMI debe destinar prácticamente la totalidad de sus ingresos a cubrir vivienda, alimentación y suministros, sin margen para ahorro o imprevistos.

Eder Tenorio, un joven empleado en la frutería Hiperfruta Canela, confirma que entre el alquiler y los gastos de la casa, "sí se nota que se va más dinero". En su caso logra ahorrar, aunque matiza que depende de la gestión personal.

En el mostrador observa otra tendencia que coincide con las estadísticas: mayor peso de las marcas blancas y menor presencia de productos frescos. "Los frescos son un poquito más caros y se nota que la gente a veces compra menos". Añade que los clientes comparan mucho los precios y, "dependiendo de lo que sea más económico, pues se llevan unas cosas u otras".

El esfuerzo económico asociado a mantener una vivienda sigue ganando peso y reduce el margen de tranquilidad financiera de las familias, que priorizan y ajustan cada vez más sus decisiones de consumo.