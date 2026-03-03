Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprar casa en Extremadura cuesta un 7,4% más que hace un año: la media roza los 105.000 euros

El metro cuadrado de segunda mano alcanza los 1.312 euros en febrero; Badajoz repunta un 8,5% y Cáceres un 6%, con fuertes subidas en Almendralejo, la capital cacereña y Mérida

Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria.

Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria. / Jesús Hellín / Europa Press

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Extremadura vuelve a encadenar un alza relevante en el mercado de segunda mano y registra una subida interanual del 7,4% en febrero, hasta situar el precio medio en 1.312 euros por metro cuadrado. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, el incremento mensual ha sido del 0,2%, un avance moderado que, aun así, consolida la tendencia alcista que se mantiene por encima del 5% desde noviembre de 2025.

El encarecimiento se nota con claridad en el bolsillo: una vivienda estándar de 80 metros cuadrados se oferta ya por 104.993 euros de media, frente a los 97.745 euros de hace un año. Esto supone una diferencia de 7.248 euros (un 7,4%), al pasar de los 1.222 euros/m² de febrero de 2025 a los 1.312 euros/m² en febrero de 2026, de acuerdo con los datos del informe.

En el conjunto de España, todas las comunidades autónomas suben precios y doce superan el 10% interanual, lo que confirma un escenario de tensión generalizada en el mercado. Lideran la escalada Región de Murcia (24,9%), Asturias (23,1%), Comunitat Valenciana (20,5%), Andalucía (19,9%) y Canarias (19,3%), mientras Extremadura se sitúa en la parte baja del ranking con ese 7,4%. Justo por delante quedan Aragón (7,5%), La Rioja (9%) y Castilla y León (9,3%).

El mapa de precios por metro cuadrado coloca a Extremadura como la comunidad más asequible del país, muy lejos de los máximos que marcan Baleares y Madrid. En febrero, Baleares se sitúa en 5.317 euros/m² y Madrid en 5.217 euros/m², superando por primera vez la barrera de los 5.000 euros/m², mientras que Extremadura cierra la tabla con 1.312 euros/m², según el mismo índice.

Por provincias, el incremento interanual se reparte en las dos analizadas: Badajoz sube un 8,5% y Cáceres un 6,0%. En cuanto al precio, Cáceres (1.324 euros/m²) aparece ligeramente por encima de Badajoz (1.303 euros/m²), en una foto provincial con diferencias estrechas pero con ritmos de subida distintos.

En los municipios, destacan los mayores repuntes interanuales en Almendralejo (16,8%), Cáceres capital (13,4%) y Mérida (12,3%), seguidos de Badajoz capital (9,1%). También registran aumentos Montijo (4,9%), Don Benito (4,0%), Coria (3,9%), Navalmoral de la Mata (3,2%), Villanueva de la Serena (2,9%), Plasencia (2,4%) y Zafra (0,8%), según el listado del informe.

Si se mira el precio absoluto del metro cuadrado, Badajoz capital lidera en febrero con 1.859 euros/m², por delante de Cáceres capital (1.724 euros/m²), mientras Trujillo aparece entre los más económicos con 728 euros/m². Tras las capitales, se sitúan Plasencia (1.229), Mérida (1.227), Don Benito (1.098), Zafra (1.080), Navalmoral de la Mata (1.038), Almendralejo (994), Villanueva de la Serena (907), Coria (836) y Montijo (730), con una horquilla que evidencia el contraste entre zonas más demandadas y plazas con precios más contenidos.

