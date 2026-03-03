Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Creex organiza una jornada sobre ayudas autonómicas a la digitalización empresarial en Navalmoral de la Mata

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura impulsa en Navalmoral de la Mata una sesión informativa para facilitar el acceso a subvenciones y reforzar la competitividad del tejido empresarial

WhatsApp Image 2026 03 03 at 15.39.51Imagen de archivo de una jornada anterior de Acelera Pyme.

E.P

La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) organiza, a través de la Oficina Acelera Pyme, la jornada 'Ayudas autonómicas para la digitalización de las empresas extremeñas', este miércoles, 4 de marzo, en Navalmoral de la Mata.

La jornada, que está presentada por la técnica de la Oficina Acelera Pyme Inma Moreno Quintanilla, pretende dar respuestas a las dudas que genera el proceso de solicitud y tramitación de las ayudas autonómicas a la digitalización empresarial.

Un proceso, el de la digitalización, que se ha convertido en una necesidad para mejorar la eficiencia en las empresas, modernizar su gestión y ganar competitividad, señala Creex en una nota de prensa.

Asimismo, María de los Ángeles Merino Fábregas, del Punto de Atención Empresarial (PAE) de Navalmoral de la Mata, detallará las principales líneas de apoyo disponibles, con información sobre requisitos, plazos y aspectos claves de la solicitud.

Para asistir a la reunión, que comienza a las 16,00 horas, tanto de manera presencial como online, es necesario inscribirse. En ella se ofrecerán recomendaciones sobre documentación, criterios habituales y cómo plantear un proyecto de digitalización con mayores garantías.

La jornada concluirá con una breve presentación de los servicios de acompañamiento de la Oficina Acelera Pyme para empresas, personas autónomas y emprendedoras de la zona.

