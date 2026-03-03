La Creex organiza una jornada sobre ayudas autonómicas a la digitalización empresarial en Navalmoral de la Mata
La Confederación Regional Empresarial de Extremadura impulsa en Navalmoral de la Mata una sesión informativa para facilitar el acceso a subvenciones y reforzar la competitividad del tejido empresarial
E.P
La Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) organiza, a través de la Oficina Acelera Pyme, la jornada 'Ayudas autonómicas para la digitalización de las empresas extremeñas', este miércoles, 4 de marzo, en Navalmoral de la Mata.
La jornada, que está presentada por la técnica de la Oficina Acelera Pyme Inma Moreno Quintanilla, pretende dar respuestas a las dudas que genera el proceso de solicitud y tramitación de las ayudas autonómicas a la digitalización empresarial.
Un proceso, el de la digitalización, que se ha convertido en una necesidad para mejorar la eficiencia en las empresas, modernizar su gestión y ganar competitividad, señala Creex en una nota de prensa.
Asimismo, María de los Ángeles Merino Fábregas, del Punto de Atención Empresarial (PAE) de Navalmoral de la Mata, detallará las principales líneas de apoyo disponibles, con información sobre requisitos, plazos y aspectos claves de la solicitud.
Para asistir a la reunión, que comienza a las 16,00 horas, tanto de manera presencial como online, es necesario inscribirse. En ella se ofrecerán recomendaciones sobre documentación, criterios habituales y cómo plantear un proyecto de digitalización con mayores garantías.
La jornada concluirá con una breve presentación de los servicios de acompañamiento de la Oficina Acelera Pyme para empresas, personas autónomas y emprendedoras de la zona.
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
- Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático
- Estas son las 40 localidades de Extremadura a las que llega en marzo el programa de mamografías del SES