El desempleo en Extremadura marca otro mes de récord: el mejor febrero de la serie histórica

Extremadura ha cerrado febrero con 66.474 personas desempleadas, el dato más bajo para este mes en toda la serie histórica. La cifra supone un descenso de 6.676 parados en el último año (-9,13 por ciento), lo que sitúa a la región como la comunidad autónoma donde más baja el desempleo en tasa interanual, teniendo además en cuenta que se eleva en el conjunto nacional.

En comparación con enero, el paro ha aumentado en 164 personas (+0,25 por ciento), en un mes marcado tradicionalmente por la estacionalidad. Por provincias, el desempleo ha descendido en el último año en Badajoz, con 4.413 parados menos (-9,24 por ciento) hasta los 43.363; y en Cáceres, con 2.263 menos (-8,92 por ciento), hasta los 23.111 desempleados. En términos mensuales, ha subido en 160 personas en Badajoz y en 4 en Cáceres.

Evolución por sectores

Por sectores, el paro ha bajado en febrero respecto a enero únicamente en Agricultura, con 63 personas menos (4.787 en total), y en Construcción, con 15 menos (4.611). Hay que destacar que el cese de las lluvias en la segunda mitad del mes ha permitido reactivar la contratación en el campo. En cambio, ha aumentado en Servicios (63 más, hasta 49.110), en Industria (41 más, hasta 3.480) y en el colectivo sin empleo anterior (138 más, hasta 4.486).

En cambio, en términos interanuales, el descenso del paro se ha extendido a todos los sectores, con especial intensidad porcentual en la industria.

A partir de los datos, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, señala que "esto confirma que el mercado laboral mantiene una evolución sólida y positiva, con un descenso de más del 9% en el número de desempleados con respecto a febrero de 2025". Asimismo, ha subrayado que "somos la comunidad autónoma donde más desciende el desempleo en términos interanuales. Concretamente lo hacemos en 3,3 puntos más que la media nacional, manteniendo, por lo tanto, la tendencia de convergencia que venimos registrando".

Mujeres, edad y paro de larga duración

Del total de desempleados, 42.737 son mujeres y 23.737 hombres. En el último año, el paro femenino ha bajado un 9,4 por ciento. Por edades, el desempleo afecta a 5.754 menores de 25 años y a 60.720 personas de 25 años o más. En términos interanuales, el descenso se ha producido en todos los tramos, con una caída destacada entre los mayores de 45 años, que han reducido el paro en unas 3.800 personas en los últimos doce meses.

La responsable autonómica también ha puesto el acento en el paro de larga duración, que se ha reducido en cerca de 3.400 personas en el último año (-10,8 por ciento), así como en el descenso del desempleo entre personas con discapacidad, superior al 11%.

Contratación y afiliación

Extremadura ha registrado en febrero 22.932 contratos, 3.724 menos que en enero (-13,97 por ciento) y 985 menos que hace un año (-4,12 por ciento). De ellos, 6.893 han sido indefinidos y 16.039 temporales.

La afiliación media a la Seguridad Social se ha situado en 409.843 cotizantes, lo que supone 2.120 más que hace un año, aunque 775 menos que en enero. En cuanto a los trabajadores autónomos, el número de afiliados al RETA ha alcanzado los 80.858, con 646 más en términos interanuales. Según ha destacado Nevado, el 70% de las nuevas altas de autónomos en el último año corresponde a mujeres.

A nivel nacional, el paro ha subido en febrero en 3.584 personas (+0,1 por ciento), hasta los 2.442.646 desempleados, aunque se mantiene en su nivel más bajo en un mes de febrero en 18 años. En el los últimos doce meses, el descenso en España ha sido del 5,8%, por debajo del registrado en Extremadura.