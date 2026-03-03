En Directo
Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata
La candidata del Partido Popular llega a la cita sin tener amarrado el respaldo de Vox y con el diálogo envuelto en el hermetismo
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, presenta este martes, 3 de marzo de 2026, su programa de gobierno para los próximos cuatro años, en la primera sesión del debate de investidura.
"Señorías del PSOE, yo no necesito su abstención"
Y no les pide la abstención, sino respeto: "Nadie pierde dignidad por respetar el resultado electoral". Al contrario: creo que la recupera. A esta tierra no le sirven las guerras internas ni los cálculos de aparato. Le sirve que quien perdió, quien se desplomó, asuma su momento.Y que quien ganó tenga la posibilidad de gobernar con seriedad, con moderación, y siendo fiscalizado, por supuesto. Señorías del PSOE, yo no necesito su abstención, lo que pido es que me respeten. Pido que se respete a Extremadura; que se escuche su voluntad y que no se utilice a esta Cámara como refugio de frustraciones partidistas.
La presidenta en funciones se refiere a la crisis interna del PSOE: sé, señorías del PSOE, que un partido en reconstrucción necesita tiempo, reflexión, espacio y un nuevo liderazgo para reencontrarse consigo mismo después de una derrota tan contundente como la que vivieron el 21de diciembre.
Ese espacio también pasa por reconocer el mandato de las urnas. Por aceptar que Extremadura habló con claridad y pidió, que el proyecto que ha iniciado el cambio, pueda seguir trabajando sin estar permanentemente bloqueado. Porque hacer oposición es construir no derribar, debatir y no insultar, altura de miras y respeto por esta Asamblea", afirma entre aplausos de la bancada popular.
"Los extremeños esperan nuestros acuerdos y nuestras medidas"
Primera llamada al acuerdo: los extremeños "esperan nuestros acuerdos y nuestras medidas. Esperan nuestras políticas. Nuestra idea de Extremadura. Qué queremos hacer con ellos y para ellos. Aquí no representamos a nuestros partidos, sino a nuestros vecinos".
"Aquí no estamos ni por Pedro Sánchez, ni por Santiago Abascal, ni por Ione Belarra, ni por Alberto Núñez Feijóo. Aquí estamos por Carmen, María, por Joaquín, por Lourdes, por Antonio, por Marga, por Nacho… por ellas y por ellos hoy hablamos. Hoy escuchamos. Y mañana votaremos. Por ellas y por ellos. Porque esa es nuestra función. Porque si estamos aquí es por su futuro, por sus oportunidades. Que no se nos olvide".
Comienza el discurso de María Guardiola
María Guardiola inicia su discurso dando las gracias a los numerosos alcaldes, diputados y compañeros que se han desplazado a la Asamblea a arroparla. "De nada sirve la política si no es útil a la ciudadanía", afirma la presidenta consciente del bloqueo.
El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, da inicio a la sesión de investidura
Comienzan a tomar asiento los asistentes a la tribuna de invitados, entre los que se encuentran alcaldes (Rafael Mateos, Ignacio Gragera o Fernando Pizarro); diputados nacionales como Cristina Teniente y Carlos Floriano; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, entre otros.
“Vamos a escuchar lo que dice la señora candidata (María Guardiola)”, ha expresado a si entrada a la Asamblea el portavoz de Vox, Óscar Fernández, quien ha rehusado ofrecer más declaraciones.
“Hoy es una tarde para construir y para que muy pronto tengamos un gobierno estable para la región. En estos dos años y medio hay mucho trabajo detrás y ganas de seguir”.
Llega la presidneta en funciones a la Asamblea
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones es, María Guardiola, llega al patio de Los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. Es recibida entre aplausos y al grito de ‘presidenta, presidenta’. El pleno comenzará a las 17.30 horas.
