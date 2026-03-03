Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata

La candidata del Partido Popular llega a la cita sin tener amarrado el respaldo de Vox y con el diálogo envuelto en el hermetismo

María Guardiola llega a la Asamblea

María Guardiola llega a la Asamblea / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Carmen Hidalgo Sancho

Javier Cintas

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, presenta este martes, 3 de marzo de 2026, su programa de gobierno para los próximos cuatro años, en la primera sesión del debate de investidura.

