Directo | Primera sesión del debate de investidura de María Guardiola: el discurso de la candidata

La presidenta en funciones se refiere a la crisis interna del PSOE: sé, señorías del PSOE, que un partido en reconstrucción necesita tiempo, reflexión, espacio y un nuevo liderazgo para reencontrarse consigo mismo después de una derrota tan contundente como la que vivieron el 21de diciembre.

Ese espacio también pasa por reconocer el mandato de las urnas. Por aceptar que Extremadura habló con claridad y pidió, que el proyecto que ha iniciado el cambio, pueda seguir trabajando sin estar permanentemente bloqueado. Porque hacer oposición es construir no derribar, debatir y no insultar, altura de miras y respeto por esta Asamblea", afirma entre aplausos de la bancada popular.