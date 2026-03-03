Extremadura se promociona en Berlín en la principal feria profesional de turismo a nivel mundial
La Junta promociona la oferta turística extremeña en ITB Berlín para captar más visitantes internacionales, especialmente del mercado alemán, el cual creció más de un 21% en 2025
La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Turismo, participa del 3 a 5 de marzo en ITB Berlín, considerada la mayor feria profesional de turismo a nivel mundial.
Extremadura dispone de un espacio dentro del stand de Turespaña para dar a conocer las principales novedades y los atractivos de la oferta turística relacionada con la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la región.
Además, se han programado reuniones con 13 turoperadores alemanes y de otros países de lengua alemana, así como con representantes de empresas del sector. Todo ello con el propósito de aumentar el número de visitantes internacionales de estos mercados.
En la edición de este año, acompaña a la Dirección General de turismo una empresa turística extremeña interesada en explorar oportunidades de negocio en el mercado alemán y otros destinos internacionales.
En nota de prensa, el Gobierno regional recuerda que Alemania es el cuarto mercado emisor de turistas internacionales hacia Extremadura en número de viajeros y el quinto en pernoctaciones. En 2025, la región recibió 25.646 viajeros procedentes de este país, lo que supuso un crecimiento de un 21,93 por ciento con respecto al año anterior.
Las pernoctaciones de estos turistas alemanes aumentaron un 22,69 por ciento, registrándose la cifra de 48.033 plazas ocupadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
ITB Berlín cerró su edición de 2025 con más de 100.000 asistentes, de los cuales un 87 por ciento fueron de procedencia internacional, y registró un récord de participación con más de 5.800 expositores de 170 países.
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres
- Oposiciones en Extremadura: la UEx convoca más de un centenar de plazas de auxiliar, profesor y catedrático
- Estas son las 40 localidades de Extremadura a las que llega en marzo el programa de mamografías del SES