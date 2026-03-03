Jerez de los Caballeros se viste de gala: los X Premios Porc d’Or Ibérico se entregarán el 12 de junio

Jerez de los Caballeros, referente del cerdo ibérico y la dehesa en el suroeste de Extremadura, acogerá el próximo 12 de junio la gala de los Premios Porc d’Or Ibérico, que llegan a su décima edición impulsados por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), junto con la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) y la colaboración del ayuntamiento.

Según ha precisado el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros en una nota, la presentación del evento tuvo lugar en la propia localidad templaria, con la participación del jefe de la Oficina de Diseminación al Sector y Apoyo Institucional del IRTA, David Pozo, el presidente de Asici, Raúl García, y el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, quien agradeció la elección de esta localidad para una cita “de gran relevancia” para el sector. “Premia la labor, el manejo, la sostenibilidad y la calidad de los productores”, remarcó Gordillo, que situó a la ciudad como cabecera del “territorio pata negra” y recordó el peso del sector ganadero en la economía local, marcada también por el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa, que se celebra desde hace 36 años.

Respaldo

Por su parte, David Pozo destacó el respaldo del consistorio para la organización de la gala y subrayó que será la tercera vez que estos premios se entreguen en Extremadura desde que, en 2015, el IRTA comenzó a recoger datos del ibérico en el Banco de Datos de Referencia del Porcino (BDporc), base técnica de los galardones. “Se valora la mejora continua, la sanidad y el bienestar animal”, señaló Pozo, quien además puso el foco en la novedad de esta edición: la coorganización con Asici, con la que se ha trabajado para consolidar y hacer crecer el evento dentro del mundo del ibérico.

El presidente de Asici, Raúl García, enmarcó la participación de la interprofesional en su objetivo de difundir y dar visibilidad al sector y al trabajo de sus profesionales. “Que Jerez de los Caballeros sea sede de los X Premios Porc D’Or no es casualidad: es ‘centro neurálgico’ del sector en producción y transformación”, afirmó, vinculando la elección del municipio a su papel estratégico en la cadena del ibérico.

Punto de encuentro

Más allá del reconocimiento a la excelencia, la cita aspira a convertirse en un punto de encuentro para ganaderos, empresas, investigadores y entidades relacionadas con el ibérico. “El evento es una oportunidad de encuentro para profesionales, investigadores y entidades vinculadas al sector”, destacan los organizadores, en una gala que situará de nuevo a Extremadura —y a la dehesa de Jerez de los Caballeros— en el escaparate nacional del cerdo ibérico.