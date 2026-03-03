Debate de investidura
El PP no desvela si el apoyo de Vox está más cerca y apela a la "responsabilidad" de los grupos
El portavoz en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, rechaza pronunciarse sobre la ausencia de valoraciones tras el discurso de Guardiola por parte de los de Abascal
El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha evitado este martes pronunciarse sobre si el apoyo de Vox a la investidura de María Guardiola está más cerca tras el discurso de la candidata. En una rueda de prensa posterior, ha rechazado valorar que la formación de Santiago Abascal no se haya pronunciado después de escuchar a la líder del PP extremeño y ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos para que Extremadura tenga gobierno “cuanto antes”, con un debate “alejado del ruido y el fango”.
Sánchez Juliá ha insistido en que no le corresponde “opinar” sobre los motivos por los que otra formación comparece o no ante los medios, y ha rechazado que este hecho pueda interpretarse como un gesto de apoyo o no a Guardiola. “Hay que esperar a la jornada de mañana”, ha señalado, en referencia a la segunda sesión del debate, en la que intervendrán los grupos parlamentarios y se conocerá su posición antes de la votación.
El diputado ha remarcado que Guardiola se presenta a esta investidura “dando los pasos para que haya gobierno” y ha lanzado un llamamiento a los partidos de la oposición para que “escuchen el mandato de las urnas y gestionen ese mandato”. En este sentido, ha recordado el respaldo obtenido por la candidata del PP en los comicios del 21 de diciembre, con un 43,2% de los votos, y ha defendido que los extremeños “han pedido estabilidad y no bloqueo”.
El contenido
Por otra parte, Sánchez Juliá ha calificado el discurso de “realista, cercano y pegado a Extremadura”, al considerar que la presidenta ha puesto el acento en “el día a día” de la región, en los problemas, las necesidades y las soluciones. A su juicio, Guardiola llega con una “hoja de ruta clara” para afrontar los retos de futuro, basada en “mejor fiscalidad, más empleo, más facilidades para acceder a una vivienda, más y mejores servicios públicos”, además de medidas de apoyo al campo, a las familias y "menos burocracia”.
En esta línea, el dirigente popular ha sostenido que Guardiola se presenta con una “hoja de servicios” y con una Extremadura “mejor que la que encontró en 2023”. Entre los argumentos esgrimidos, ha citado un “impulso económico”, más empleo, creación de empresas, tres bajadas de impuestos y un “fortalecimiento de los servicios públicos”. Todo ello, ha añadido, habría permitido “dejar atrás la decadencia del socialismo” y avanzar “desde la moderación, sin hacer ruido y escuchando a los extremeños”.
Sánchez Juliá también ha respondido a las críticas vertidas por el PSOE y Unidas por Extremadura al discurso de la candidata, a los que ha acusado de “venir a hacer ruido y no a hablar de Extremadura”. En su opinión, si hubieran actuado con responsabilidad, “por lo menos” habrían hecho una valoración “realista” del contenido del mensaje de Guardiola. “Extremadura quiere un gobierno”, ha reiterado, insistiendo en que lo que pase dependerá de la responsabilidad que asuman los grupos parlamentarios en la Asamblea.
