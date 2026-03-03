Unidas por Extremadura augura una investidura fallida para Guardiola: "Está más lejos que ayer"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este martes que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola está “más lejos que ayer” de conseguir el apoyo de Vox a la investidura, al considerar que el partido de Santiago Abascal “no ha salido muy contento” de hemiciclo de la Asamblea tras el discurso de la líder del PP extremeño. En la rueda de prensa posterior, ha calificado la intervención de Guardiola de “absolutamente complaciente y muy torpe", y ha considerado que solo iba dirigida a la bancada popular. “Los demás nos hemos quedado bastante alucinados con su falta de realidad”, ha dicho.

En declaraciones a los medios, De Miguel ha insistido en que Guardiola “vive en los mundos de yupi” al atribuir el bloqueo político a los demás y no a sí misma. En concreto, ha vinculado la situación a “su torpeza de mandar a Extremadura a elecciones anticipadas”, una decisión que, según ha remarcado, ha dejado a la región en un escenario de parálisis. “Ha dado a entender que nos pedía el voto a todos como si no estuviera negociando desde el minuto uno con Vox y arrastrándose para que les apoye”, ha criticado.

La líder de Unidas también ha lamentado que Guardiola haya vuelto “a menospreciar” al PSOE al asegurar que no necesita su abstención. Y ha dudado de que el discurso buscara de verdad convencer a Vox, pese a algunos “guiños” como las críticas al Pacto Verde. “Creo que esperaban mucho más”, ha apuntado, además de considerar que la intervención no parece diseñada para sumar los votos que la candidata necesita para salir investida.

Triunfalismo

En este sentido, De Miguel ha reprochado a la dirigente popular que haya utilizado un tono de “triunfalismo infantil” en sus palabras desde la tribuna del Parlamento y ha defendido que debería haber mostrado “un poco más de humildad”, así como capacidad para “reconocer los errores” cometidos durante los dos años de legislatura. “Quiere que la votemos porque ella lo vale, pero nosotros no la vamos a apoyar”, ha afirmado.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha vuelto a cargar contra la influencia de la dirección nacional del PP en las negociaciones y ha sostenido que Extremadura está ahora “más tutelada” porque a Guardiola “le han puesto una niñera desde Madrid”. Según su análisis, la presidenta en funciones llegó a la Asamblea con 29 votos —los de su partido— y se fue “con los mismos”, aunque “se haya levantado pensando que tiene mayoría absoluta”.