Docencia
Educación ofrece 14 vacantes docentes urgentes en Extremadura tras quedar desiertas en los llamamientos
El plazo de inscripción está abierto hasta mañana jueves, 5 de marzo, a las 9.00 horas
G. M.
La Consejería de Educación ha convocado un nuevo llamamiento urgente para cubrir vacantes docentes que han quedado desiertas tras al menos un llamamiento telemático (no adjudicadas a nadie de listas ordinarias, supletorias o extraordinarias).
En concreto, se oferta 14 vacantes concretas en centros de Extremadura, con una duración máxima hasta el próximo 30 de junio: una plaza de Filosofía (en Mérida), otra de Matemáticas (Villanueva de la Serena), dos Francés (de apoyo en Logrosán y la EOI Zafra), una de Música (Montánchez), otra Tecnología (de apoyo en Cáceres), una de Informática (Segura de León), una de Procesos de producción agraria a media jornada (en Zafra), de Sistemas electrónicos (en Don Benito), de Instalaciones electrotécnicas ( en Cáceres), una plaza de Operaciones y equipos de producción agraria a media jornada (en Talayuela), de Diagnóstico clínico y ortoprotésico (en Don Benito) y dos plazas de Sistemas y aplicaciones informáticas (Cabezuela del Valle y Torrejoncillo).
Los interesados en ocupar estas plazas deben inscribirse antes de mañana jueves, 5 de marzo, a las 9.00 horas.
Requisitos
Los aspirantes deberán contar con la titulación requerida en cada especialidad y solo en el caso de las plazas de profesores de Secundaria y del cuerpo de profesores de Escuela Oficial de Idiomas deberán estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica obligatoria por ley. En concreto, se requerirá el máster universitario que habilita para el ejercicio de profesor de Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas, pero también se aceptan los títulos profesionales de Especialización Didáctica, el Certificado de Cualificación Pedagógica y el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) obtenidos antes de 2009.
