Extremadura registra 33 denuncias por agresiones a sanitarios en un año: el doble de casos en Badajoz que en Cáceres

Las agresiones a los profesionales sanitarios no cesan. Extremadura contabilizó el año pasado un total de 33 denuncias por violencia ejercida contra personal sanitario, siendo Badajoz la que registra más casos, 22, el doble que la provincia de Cáceres con 11 denuncias. Así lo ha dado a conocer este miércoles la Policía Nacional en un balance que arroja 513 denuncias en el conjunto del país solo en su demarcación.

Esta cifra supone un incremento de las denuncias de un 26,3% respecto al año anterior (2024) que, según destaca la Policía Nacional, no tiene que suponer más violencia ya que se refiere a las denuncias que se presenta el personal sanitario, lo que a su juicio el incremento de casos supone una mayor concienciación y «tolerancia cero» frente a los insultos, amenazas o ataques.

Con estos datos, Badajoz se sitúa como la octava provincia española con más denuncias en 2025, tras Sevilla (en cabeza con 60 denuncias), Málaga, Cádiz, Coruña y Granada. Por su parte, la provincia cacereña se coloca en la posición 17 dentro del conjunto de las 50 provincias españolas.

Según detalla la Policía Nacional, en el conjunto del país realizó durante el año pasado más de 11.000 intervenciones vinculadas a incidentes en el ámbito sanitario: más de 3.500 en centros de salud y hospitales y unas 8.000 en asistencias domiciliarias. Estas actuaciones derivaron en 138 detenciones por agresiones. Los delitos más habituales fueron el atentado contra funcionario público, las amenazas y las lesiones, además de coacciones, con episodios que combinan intimidación, violencia física y violencia psicológica.

Aunque el informe destaca como provincias con mayor incidencia a Sevilla, Málaga y Cádiz (ámbito de plantillas de Policía Nacional), el balance pone el foco en un patrón común que también interpela a Extremadura: la mayor exposición del personal sanitario en momentos de alta demanda y tensión asistencial. Según los datos analizados, junio fue el mes con más denuncias y los picos semanales se concentran en lunes y martes, especialmente entre las 11.00 y las 12.00 horas, una franja asociada a consultas, urgencias y mayor afluencia.

Médicos y enfermeros, los que más denuncian

En cuanto a colectivos afectados, los médicos son quienes más denuncian, seguidos de enfermería, una realidad que conecta con la presión diaria en atención primaria, urgencias y hospitalaria.

Como respuesta preventiva, la Policía Nacional mantiene la figura del Interlocutor Policial Sanitario: 76 agentes en todo el territorio como canal directo de coordinación con centros, responsables de seguridad y plantillas. Durante 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron formación preventiva, y desde 2017 (cuando se implantó el protocolo específico) la cifra supera los 50.000 formados, tanto presencial como online. La formación se ha ampliado también a celadores, administrativos y vigilantes, además de profesionales que trabajan fuera del centro sanitario, como equipos de atención domiciliaria, ambulancias o farmacias, y alumnado universitario en prácticas.

En clave extremeña, el mensaje que deja el balance presentando por el comisario general de Seguridad Ciudadana, Francisco López Gordo, y el Interlocutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas Menéndez, es doble: por un lado, la Policía insiste en que la denuncia es clave para cortar la impunidad de las agresiones; por otro, el patrón horario y los entornos más vulnerables (urgencias, primaria, domicilios) refuerzan la necesidad de planes preventivos y coordinación en los centros de salud y hospitales de la región, especialmente en los tramos de mayor carga asistencial. La «tolerancia cero» que defiende el colectivo sanitario se apoya, cada vez más, en una respuesta policial y formativa que busca que cualquier episodio (desde la amenaza hasta la agresión física) tenga recorrido y consecuencias.