Homenajes, premios y movilizaciones: los sindicatos llenan Extremadura de actos por el 8M

El movimiento sindical ha organizado en Extremadura una agenda de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer que incluye homenajes, entrega de premios, concentraciones y jornadas de reflexión sobre la igualdad en el ámbito laboral.

UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y USO Extremadura han programado distintos actos en Badajoz y Mérida durante los días previos al 8 de marzo con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en el mundo del trabajo y reivindicar avances en materia de derechos laborales y sociales.

UGT reconoce la trayectoria de Luz Martínez Ten

UGT Extremadura ha concedido el IV Premio 8M “Isabel Expósito Agúndez” a la psicopedagoga y sindicalista Luz Martínez Ten en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de las políticas de igualdad y la coeducación.

El galardón será entregado el próximo 6 de marzo, a las 10.00 horas, en un acto público que se celebrará en la sede del sindicato en Mérida con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Martínez Ten, licenciada en Ciencias de la Educación y con máster en Género por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce desde 2015 como secretaria de la Mujer y Políticas Sociales en la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT.

UGT Extremadura concede su IV Premio 8M a Luz Martínez Ten, psicopedagoga, sindicalista y una de las voces más reconocidas del feminismo sindical. / UGT

Entre sus iniciativas más destacadas figura el impulso de la Escuela de Mujeres Dirigentes de UGT, orientada a formar a mujeres sindicalistas en liderazgo y políticas de igualdad, así como su participación en la promoción del documental “Las Maestras de la República”, galardonado con el Premio Goya en 2014.

El acto contará además con una ponencia de la politóloga y consultora en comunicación Verónica Fumanal, titulada “Mujer y poder: el mapa de las barreras hacia la igualdad”.

Los Premios 8M “Isabel Expósito Agúndez” fueron creados por UGT Extremadura para reconocer a personas, entidades y organizaciones que contribuyen al avance hacia la igualdad efectiva y, al mismo tiempo, rendir homenaje a Isabel Expósito Agúndez, afiliada del sindicato en Cáceres que fue detenida tras el golpe de Estado de 1936 y fusilada ese mismo año.

CCOO convoca una concentración y unas jornadas en Mérida

CCOO de Extremadura celebrará el próximo 6 de marzo una concentración en Mérida para reivindicar el poder de las mujeres frente a las discriminaciones y advertir sobre los riesgos de retroceso en los derechos conquistados en los últimos años.

La movilización comenzará a las 10.00 horas a las puertas de la sede regional del sindicato y forma parte de los actos organizados con motivo del 8M.

Tras la concentración, el sindicato ha organizado unas jornadas bajo el lema “Rompiendo barreras, construyendo igualdad”, en las que se analizarán las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres y la situación laboral de las trabajadoras en sectores tradicionalmente masculinizados.

En estas jornadas participarán la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, la secretaria de Mujeres e Igualdad del sindicato, Lola Manzano, y delegadas sindicales de distintos ámbitos laborales en los que existe una clara desproporción entre hombres y mujeres.

Desde CCOO han advertido de que la brecha salarial de género en Extremadura alcanza los 2.997 euros al año y han defendido la necesidad de reforzar las políticas públicas de igualdad, implantar planes de igualdad efectivos en las empresas y avanzar en una reorganización social de los cuidados que deje de recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

USO organiza un homenaje en Badajoz

Por su parte, USO Extremadura ha celebrado en su sede de Badajoz el IV acto homenaje “Visibilizando lo Invisible”, una iniciativa con la que el sindicato ha reconocido el trabajo de mujeres y colectivos que contribuyen a sostener servicios esenciales y a avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Durante el encuentro se ha realizado la entrega de los galardones de esta cuarta edición, con los que la organización distingue trayectorias personales y colectivas destacadas por su contribución social, laboral y humana.

El acto ha contado con la presencia de distintas autoridades y representantes institucionales, entre ellos la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez, y la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO Confederal, Sara García de las Heras, además de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Partido Socialista y Unidas por Extremadura en la Asamblea.

La programación ha incluido también un espacio cultural con lectura de poesía a cargo de María Gaviro Ponce, acompañada al piano por Francisco Álvarez-Buiza, así como la presentación de la campaña sindical con motivo del 8M y la lectura de un manifiesto por la igualdad.

Desde USO Extremadura han señalado que el acto pretende también visibilizar las desigualdades que aún persisten en el ámbito laboral y social, especialmente en sectores feminizados como el de los cuidados.