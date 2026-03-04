Nofumadores.org solicita la retirada de la cátedra financiada por Philip Morris en la Uex

La asociación Nofumadores.org ha pedido la retirada de la Cátedra de Investigación para la Reducción del Riesgo Cardiovascular de Extremadura (CIRRCE), impulsada en la Universidad de Extremadura (Uex) y financiada por la compañía tabaquera Philip Morris.

La organización ha solicitado además al rector de la Uex, Pedro Fernández, que rompa los vínculos con la industria del tabaco, al considerar que su presencia en el ámbito académico puede entrar en conflicto con los compromisos internacionales en materia de salud pública.

Críticas a la financiación privada

En un comunicado, Nofumadores.org ha señalado que la cátedra podría suponer un instrumento de "legitimación institucional y blanqueo reputacional" para la empresa. La asociación ha recordado que la iniciativa ha sido creada por la universidad con el apoyo de la Diputación de Cáceres y financiación de la multinacional, y ha apuntado a ambas instituciones como responsables de haber permitido esta colaboración en el ámbito académico sanitario.

"No estamos ante un error técnico, estamos ante una decisión política de aceptar financiación de una tabaquera", ha afirmado la presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, quien ha añadido que la autonomía universitaria no debería justificar decisiones que puedan afectar a la credibilidad institucional.

Fernández Megina ha sostenido que la participación de la industria del tabaco en una estructura académica vinculada a la salud cardiovascular supone "una contradicción de fondo" y ha expresado su preocupación por la posible influencia en la formación de futuros médicos. Según ha indicado, la industria busca defender los productos de tabaco calentado y nicotina como alternativas de riesgo reducido, algo que —según la asociación— no cuenta con el respaldo mayoritario de la comunidad científica en salud pública.

Referencia al convenio de la OMS

La organización ha advertido de que este tipo de financiación puede contribuir a difuminar la línea que el derecho internacional establece entre salud pública e intereses comerciales.

Asimismo, ha recordado que España es Estado parte del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, cuyo artículo 5.3 insta a proteger las políticas de salud pública frente a la interferencia de la industria tabaquera. A su juicio, algunos de los planteamientos difundidos sobre la cátedra coincidirían con la estrategia empresarial de la compañía.

Por último, Nofumadores.org ha mostrado su desacuerdo con que la jornada inaugural de la cátedra se celebrara en el Hospital Universitario de Badajoz, integrado en el Servicio Extremeño de Salud (SES), al considerar que ello incrementa la responsabilidad institucional en esta colaboración.