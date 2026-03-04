Proyecto Extremadura participa en ARCOmadrid 2026 con la instalación ‘Aéreo’ de Daniel Canogar, reforzando su compromiso con la creación contemporánea

Proyecto Extremadura, iniciativa fruto de la alianza estratégica entre Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo, participa desde este miércoles en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid, consolidando una de sus principales líneas de actuación cultural como es la visibilización y el posicionamiento del proyecto en un contexto internacional de referencia.

En esta edición, Proyecto Extremadura cuenta con un stand de 24 metros cuadrados concebido como un espacio inmersivo de encuentro y diálogo. La instalación ‘Aéreo’, del artista internacional Daniel Canogar, ocupa el lugar central del stand más representativo de Extremadura en la feria.

Canogar, reconocido por su trayectoria internacional y por su investigación en torno a la tecnología, la memoria, el consumo y el medio ambiente, presenta una obra digital que explora el frágil universo de las aves que habitan o atraviesan Extremadura.

‘Aéreo’, una animación digital desarrollada específicamente para este proyecto,combina luz, animación digital y elementos escultóricos para generar una cartografía poética que activa nombres de espacios y especies protegidas en la región. La obra propone, de esta manera, una reflexión sobre la vulnerabilidad de la biodiversidad, la relación entre tecnología, memoria y medio ambiente, así como la necesidad de promover acciones de conservación.

Instalación 'Aéreo' de Daniel Canogar. / EL PERIÓDICO

Arte y sostenibilidad: una dimensión medioambiental

El proyecto pone el foco en especies protegidas presentes en Extremadura, como el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, la avutarda, el sisón, el lince ibérico, el lobo ibérico o el desmán ibérico, además de flora singular como el tejo o diversas especies de orquídeas.

A través del lenguaje artístico contemporáneo, la propuesta busca sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad, difundir información sobre los ecosistemas regionales y conectar cultura y sostenibilidad en una narrativa actual.

Encuentro profesional: ‘Visiones contemporáneas’

El próximo viernes, 6 de marzo, en la Sala 45 de ARCOmadrid, Proyecto Extremadura, celebrará el encuentro profesional ‘Visiones contemporáneas’, que contará con la participación de Marina Núñez, artista y profesora titular en la Universidad de Vigo, y Daniel Canogar. La mesa estará moderada por la directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Asturias. Durante el encuentro, se abordará la influencia de las nuevas tecnologías en la producción artística, los retos y oportunidades del entorno digital y las metodologías experimentales en el arte contemporáneo.

Proyecto Extremadura presentará las dos convocatorias de arte previstas para este 2026 -Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Visuales Uno de los certámenes de mayor trayectoria dentro del proyecto, abierto a disciplinas como pintura, escultura, fotografía, arte digital, vídeo o performance. El plazo de inscripciónestará abierto hastael 27 de mayo de 2026. El fallo, por su parte, se celebrará en noviembre en Plasencia. -Obra Abierta_Formación Programa orientado a la profesionalización del sector artístico y cultural. En 2026–2027 destacarán: -Taller-laboratorio de Comisariado: Procesos y Metodologías, vinculado en esta edición a la Colección Navacerrada. -Taller de Arte Textil con Sonia Navarro “Saberes del hacer y memoria de la materia”, que se celebrará del 21 al 25 de septiembre.

Compromiso con la educación artística

Proyecto Extremadura ha invitado a estudiantes de Bellas Artes de la región a asistir a ARCOmadrid el 6 de marzo, asumiendo el coste de entradas y transporte colectivo. Esta acción refuerza su compromiso con la formación artística, la mediación cultural y el acompañamiento a nuevas generaciones de artistas y comisarios, contribuyendo a reducir la brecha territorial en el acceso a espacios profesionales del arte contemporáneo.

Noticias relacionadas

Con su participación en ARCOmadrid 2026, Proyecto Extremadura reafirma su compromiso con la creación contemporánea, la profesionalización del sector y la consolidación de Extremadura como un territorio cultural activo, innovador y conectado con los principales circuitos artísticos nacionales e internacionales.