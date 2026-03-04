El tomate extremeño, ‘desarmado’ frente a las plagas

Extremadura es la región líder nacional en el tomate para industria, con cerca de 21.000 hectáreas destinadas a este cultivo y 1,9 millones de toneladas contratadas en esta campaña. Aproximadamente el 80% de todo el tomate para transformación español sale de campos extremeños. Una producción que queda ahora «en una situación crítica» tras la denegación por parte del Ministerio de Agricultura del uso excepcional de varias sustancias activas «imprescindibles» para sacar adelante la planta. Es lo que denunció este martes Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que adelantó que presentará un recurso de alzada ante el departamento que dirige Luis Planas para evitar que con esta decisión se dañe «uno de los cultivos estratégicos de la región».

Que no se permita recurrir a determinadas materias activas impide, se aduce, un control eficaz de plagas y malas hierbas que afectan gravemente al rendimiento del cultivo y a la rentabilidad de los agricultores, sin que existan otras materias activas que resulten igualmente eficaces. «De mantenerse esta situación, el tomate para industria puede volverse inviable en Extremadura, puesto que una plaga puede terminar en días con el cultivo, con el consiguiente impacto en cooperativas, industrias transformadoras, empleo rural y economía y medio ambiente regional», adelantó el presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan Francisco Blanco.

Reuniones

En rueda de prensa, señaló que ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno en Extremadura y con la Dirección General de Sanidad de la Producción Alimentaria del Ministerio de Agricultura para trasladarles la importancia de que el Gobierno autorice estos usos excepcionales.

En concreto, son spirotetramat, metribuzina y metam sodio las sustancias activas para las que se ha solicitado un uso excepcional. Ninguna de las dos primeras ha sido autorizada, cosa que sí se ha hecho en el tercer caso, pero con unas condiciones que, según se afirma desde las cooperativas extremeñas, encarecen notablemente su aplicación hasta hacerla económicamente inasumible para muchos productores.

Aparte de la grave afección que se puede causar a la planificación y desarrollo de la campaña de tomate para industria, el otro argumento que se esgrime a favor de emplear estos fitosanitarios es que ya se ha hecho en campañas anteriores «sin ocasionar ningún problema sanitario ni medioambiental y están autorizadas en otros países europeos». «Porque no pedimos carta blanca, sino coherencia. Coherencia con los principios de la propia UE, que aboga por una agricultura sostenible pero también competitiva. No puede ser que se nos exija producir de forma sostenible y que no se nos proporcionen herramientas eficaces para proteger los cultivos», incidió Blanco.

Proceso de elaboración de tomate para industria. / El Periódico

«No puede ser que alimentos producidos con prácticas prohibidas en Europa entren sin control en nuestros mercados, ni que desde Bruselas se autorice un producto en un país y se prohíba en otro. Esta doble vara de medir nos deja fuera de juego», agregó el presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. El recurso de alzada, previsto en la legislación administrativa como paso previo a la vía contencioso-administrativa, solicitará que el órgano superior revise la resolución y autorice los usos excepcionales solicitados ante la ausencia de alternativas realmente eficaces.