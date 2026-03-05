34 entidades extremeñas logran 26,3 millones de euros del programa europeo Horizonte Europa

Extremadura consolida y refuerza su presencia en Europa al alcanzar 26,3 millones de euros en los cuatro primeros años de ejecución del Programa Horizonte Europa, el principal instrumento de financiación de la I+D+i de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.

Esta cifra confirma la tendencia ascendente de la región y que ya supera ampliamente, más del doble, los 12,5 millones de euros captados durante los siete años completos de vigencia del anterior programa, Horizonte 2020 (2014-2020).

Según la información facilitada por la Junta de Extremadura, la región representa actualmente el 0,6 % del total nacional de fondos captados en Horizonte Europa, situándose en niveles similares a Cantabria y Castilla-La Mancha y por delante de Baleares y La Rioja en volumen de subvención.

Participación de entidades extremeñas

Según el último informe publicado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 34 entidades extremeñas han logrado financiación europea gracias a su participación en 48 actividades de I+D+i, sumando un total de 70 participaciones, de las cuales seis proyectos están coordinados desde Extremadura, un indicador clave de liderazgo científico y empresarial.

Destaca que de los 48 proyectos en los que participa la región, 36 han contado con el acompañamiento de la Oficina de Proyectos Europeos del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (OPE-SECTI), lo que pone de manifiesto el papel estratégico de este servicio, impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y gestionado por FUNDECYT-PCTEX y la Universidad de Extremadura, en la mejora del posicionamiento regional.

Además, solo en 2024 se han captado cuatro millones de euros, un dato que confirma la tendencia ascendente de la región y que ya supera ampliamente —más del doble— los 12,5 millones de euros obtenidos durante los siete años completos de vigencia del anterior programa, Horizonte 2020 (2014-2020).

Peso del tejido empresarial

El tejido empresarial extremeño desempeña un papel central en estos resultados. De las 34 entidades financiadas, 22 son empresas, y de ellas el 86 % son pymes, lo que confirma la creciente capacidad del ecosistema innovador regional para competir en entornos europeos altamente exigentes.

En términos de retorno por tipo de entidad, las empresas concentran el 49,9 % de los fondos captados por la región, seguidas de asociaciones (18,8 %), universidades (12,2 %) y administraciones públicas (10,7 %), reflejando un modelo de participación equilibrado y cada vez más orientado al mercado.

Entidades participantes

Entre las entidades extremeñas con mayor volumen de retorno en Horizonte Europa destaca Natac Biotech S.L., que ha participado en dos proyectos, uno de ellos coordinado desde la región, reforzando el liderazgo empresarial en el ámbito europeo.

Junto a ella, FUNDECYT-PCTEX ha obtenido financiación en 12 proyectos, coordinando uno de ellos y consolidando así su papel como estructura clave de apoyo y dinamización del ecosistema regional de I+D+i.

Por su parte, la Universidad de Extremadura suma también 12 proyectos financiados, con uno liderado desde la comunidad autónoma, mientras que la Junta de Extremadura ha participado en cinco iniciativas europeas, coordinando igualmente una de ellas, lo que refleja el compromiso institucional con la internacionalización y la captación de fondos europeos.

Áreas temáticas

Por áreas temáticas, Extremadura mantiene su fortaleza en ámbitos alineados con su estrategia de especialización inteligente. Destaca especialmente el área de Bioeconomía y Agricultura y Medio Ambiente, que concentra 16,9 millones de euros, representando en torno al 3 % del total nacional en este ámbito.

También se registran retornos relevantes en áreas como Industria, Clima, Energía, Salud y Movilidad, lo que muestra una progresiva diversificación temática y el crecimiento de capacidades en sectores emergentes.