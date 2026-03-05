Blanca Martín "valora firmemente" presentarse a las primarias para liderar el PSOE de Extremadura

La que fuera presidenta de la Asamblea de Extremadura durante las tres últimas legislaturas, Blanca Martín, sigue "valorando firmemente" postularse para liderar la secretaría general del PSOE tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. "Las mujeres debemos dar un paso al frente, sin tutelajes", ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios durante la entrega de premios 'Mujeres que Rompen 2026' de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

A la espera de que la gestora active mañana el calendario orgánico para la celebración del 16 Congreso Regional, Martín se ha mostrado convencida de que finalmente habrá primarias. "Creo que las habrá. Ojalá no las hubiese, pero no por quitarle la voz a la militancia, sino porque el PSOE extremeño tiene que recuperar lo que ha sido y el legado que nos dejaron los secretarios generales que hemos tenido. Y tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como Guillermo siempre nos enseñaron que este era un proyecto regional y un partido fuerte, y eso no lo podemos perder", ha defendido.

Calendario orgánico

El Comité Regional, máximo órgano entre congresos e integrado por más de 300 militantes socialistas de toda la región, analizará la situación política en Extremadura este viernes tras la segunda votación de investidura, previsiblemente también fallida, y aprobará el calendario del proceso congresual que renovará la secretaría general del PSOE.

En un clima de creciente malestar interno hacia la gestora que preside José Luis Quintana, la mayoría del PSOE extremeño quiere convocar las primarias cuanto antes, ante la profunda preocupación por que la organización se vuelva a abrir en canal al mismo tiempo que puedan repetirse las elecciones autonómicas. Si la segunda votación de investidura también fracasa, la fecha límite para que PP y Vox alcancen un acuerdo es el 4 de mayo, mismo mes en el que se prevé celebrar el 12 Congreso y también el juicio a Miguel Ángel Gallardo.

Voz de mujer

La dirección federal apuesta por una candidatura de consenso y preferiblemente liderada por una mujer, pero nada indica que ese acuerdo se vaya a producir. Al respecto, Blanca Martín ha apelado este jueves a la responsabilidad interna para afrontar la nueva etapa mirando más allá el propio debate orgánico: "El reto que tenemos por delante no es el PSOE, sino Extremadura", ha considerado a tenor del bloqueo .

"Mañana habrá un Comité Regional donde se decidirá el calendario para elegir a la nueva dirección regional del partido y veremos a ver qué pasa", ha dicho para después reconocer que "sigue valorando firmemente" dar el paso. "Lo sigo pensando y lo sigo valorando. De aquí al sábado veremos", ha continuado.

Blanca Martín, que el pasado 21 de diciembre logró el último escaño del PSOE por la provincia de Cáceres, ha sido presidenta del partido entre 2021 y 2024. Del círculo más próximo a Guillermo Fernández Vara, su nombre ya estuvo en las quinielas en anteriores ocasiones, pero hasta ahora nunca se ha atrevido a dar el paso. Es mujer y también cuenta con escaño desde el que liderar la voz de la oposición en el Parlamento, pero hay dudas sobre si realmente se trata de un nombre "de consenso".

Más de mil avales

Para ser candidatos, los aspirantes tienen que reunir un mínimo del 12% de los avales de la militancia (más de 1.000 firmas). Además de Blanca Martín, para la carrera por el liderazgo también suenan los nombres de Soraya Vega, exportavoz y diputada con un marcado perfil en defensa de la igualdad; Eva Pérez, consejera de Educación con Guillermo Fernández Vara y mano derecha de Gallardo en el partido, y Álvaro Sánchez Cotrina, secretario provincial de Cáceres.

Cotrina ha sido una de las voces más críticas con la gestora. "Nosotros no nos vamos a callar porque ninguna dirección nacional, ni regional (la gestora) diga que las cosas tienen que ir por una dirección o por otra. Nosotros somos gente que entendemos a los vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades y que sabemos cuáles son los problemas de los extremeños", dijo tras la celebración de la inédita reunión que se produjo la pasada semana entre las dos ejecutivas provinciales.

Borrego, fuera de la carrera

El secretario provincial de Badajoz, Manuel Borrego, otro de los eligibles, ya ha confirmado que no se presentará a las primarias. Pendiente de renunciar al escaño en la Asamblea tras su reciente designación como senador autonómico, comunicó su decisión la pasada semana a su militancia y el propio Quintana en una reunión interna.

Noticias relacionadas

Manuel Borrego tomó la palabra y, entre otros asuntos, confirmó que no dará el paso de presentarse a la secretaría general del partido en la región. Al mismo tiempo, resaltó la importancia que tiene el 2027 en el calendario socialista y reforzó la idea de aunar fuerzas para las elecciones municipales.