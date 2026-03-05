El cielo extremeño, entre la 'niebla seca' del Sahara y los cielos grises de Regina: un espectáculo fotogénico

Extremadura ha vivido esta semana uno de esos episodios meteorológicos que se recuerdan por lo que dejan en el cielo. Primero llegó la calima, que tiñó el ambiente de un tono grisáceo y compuso peculiares imágenes con la luna llena matizada por el polvo africano. Después, la borrasca Regina irrumpió con lluvias y nubarrones densos, cerrando una semana en la que el cielo extremeño ha pasado de la arena en suspensión a las precipitaciones.

La secuencia ha sido tan visible como fotogénica: la luna entre la bruma al inicio de la semana a causa de la calima y, después, los cielos encapotados y oscuros asociados al frente atlántico que ha cruzado la región.

La calima: cuando el Sahara llega al cielo extremeño

La semana comenzó con un fenómeno cada vez más habitual en la península: la calima, una masa de aire cargada de polvo procedente del desierto del Sahara. Este polvo queda suspendido en la atmósfera cuando las corrientes del sur lo arrastran hacia la península ibérica. El resultado es un cielo turbio, una luz difusa y esa sensación de “niebla seca” que muchos extremeños han notado estos días. Además, cuando coincide con precipitaciones, puede provocar la conocida lluvia de barro, que deja coches, tejados y calles cubiertos de una fina capa marrón.

Aunque no es un fenómeno raro, su intensidad y frecuencia han aumentado en los últimos años debido a determinados patrones atmosféricos que facilitan la llegada de aire africano.

Regina, la borrasca que ha hecho historia en el calendario

Tras la calima llegó el turno de la borrasca Regina, que ha dejado lluvias, cielos muy cubiertos y un ambiente claramente más invernal en Extremadura.

Pero Regina no solo ha sido una borrasca más. También ha entrado en los registros meteorológicos por un motivo curioso: ha batido el récord de precocidad al alcanzar la letra “R” en el listado de nombres de borrascas de alto impacto.

Las borrascas se nombran siguiendo un orden alfabético cada temporada, que arranca normalmente en otoño. Que ya se haya llegado a la letra R en estas fechas indica una temporada especialmente activa en el Atlántico en cuanto a temporales con capacidad de afectar de forma significativa a la península.

Por qué las borrascas tienen nombre

El sistema de nombrar borrascas de alto impacto se puso en marcha en 2017 por parte de los servicios meteorológicos de España, Portugal y Francia.

La idea es sencilla: facilitar la comunicación de los avisos y aumentar la percepción del riesgo entre la población. Cuando un temporal recibe un nombre propio, la información meteorológica se difunde con mayor rapidez y resulta más fácil identificar el episodio en medios de comunicación y redes.

Solo reciben nombre aquellas borrascas que pueden provocar avisos meteorológicos importantes, especialmente por viento, lluvia intensa o fuerte oleaje.

Previsión del tiempo para mañana en Extremadura

Tras el paso de Regina, la situación tenderá a estabilizarse. Para mañana se esperan en Extremadura cielos con intervalos de nubes y claros, más abiertos durante la tarde. Posibles lluvias débiles en el norte de Cáceres a primeras horas. Temperaturas suaves, con máximas entre 16 y 19 grados en buena parte de la región. Soplarán vientos flojos del oeste, que irán perdiendo intensidad a lo largo del día. El ambiente seguirá siendo variable, pero con una tendencia progresiva a la calma después de varios días en los que el cielo extremeño ha mostrado, casi como un escaparate, dos caras muy distintas de la atmósfera.