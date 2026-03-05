Corcho, conservas vegetales o aceite extremeños, otra vez en el punto de mira de Trump

Donald Trump ha amenazado con cortar los lazos comerciales con España por la negativa del Gobierno español a que Washington utilice las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. En principio, el comercio exterior de la UE se negocia de forma conjunta, lo que complicaría la imposición de represalias a un país comunitario en concreto. Podría optarse, en cambio, por gravar selectivamente a aquellos productos en los que el sector exterior español estuviera más expuesto, pero tampoco así resultaría fácil que el castigo no dejara otras ‘víctimas colaterales’ dentro de la Unión.

Un ejemplo es el corcho. Este material natural es el que más se exporta desde Extremadura al mercado estadounidense, con 17,3 millones de euros en 2025. El año anterior habían sido casi 20 millones de euros. Este sector quedó exento de los aranceles impuestos en 2025. Al tratarse de una materia prima que no se produce en su territorio, pero que sirve para fabricar unos tapones que sí demandan sus consumidores, no tenía ninguna lógica proteccionista encarecerlos. Si ahora, por contra, se levantaran barreras a este producto, otro país comunitario, Portugal, que es la principal potencia corchera del mundo, saldría incluso peor parado que España.

Algo parecido sucedería con el aceite de oliva. Estados Unidos es el tercer consumidor mundial de esta grasa vegetal, tras España e Italia, y el destino sigue presentando potencial de crecimiento para el sector. Aquí serían los productores de Italia o Grecia los que se verían igualmente perjudicados.

El 1% de las ventas

Más allá de los impactos indirectos que pueda tener cualquier política arancelaria (sobre todo si es de la potencia económica número uno del mundo), la exposición directa del tejido exportador extremeño a las compras de EEUU es bastante limitada. Es el décimo país con un mayor flujo de entrada de bienes de la región, pero porcentualmente significa poco más del 1%. Además, como señalaba hace unos días a este diario Víctor Gragera, director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres, las empresas de la región se han ido «alejando» progresivamente de este mercado en los últimos años. Un proceso que se inició en 2017, en el primer mandato de Donald Trump, cuando un conflicto causado por los subsidios a los gigantes aeronáuticos Boeing y Airbus acabó derivando en una primera tanda de aranceles que «afectó mucho al aceite y a la aceituna» españoles, «mayoritariamente a los de Extremadura y Andalucía».

Y, más recientemente, los diferentes anuncios de aranceles, de mayor o menor cuantía, que se han venido poniendo encima de la mesa desde que Trump accedió al cargo por segunda vez, han desincentivado todavía más trabajar dentro de un mercado ya de por sí complejo por las formalidades que exige entrar en él.

Otros productos

En total, en 2025 fueron 46 millones de euros de bienes extremeños comercializados en Estados Unidos, un 20% menos que en 2024. Tras el corcho aparecen, ya a mucho terreno, las conservas vegetales (preparados de tomate o aceitunas), con 5,2 millones de euros, y el aluminio y sus manufacturas. En este ‘ranking’ también habían venido apareciendo otras semimanufacturas metálicas, fundición de hierro y acero, si bien prácticamente desaparecieron el año pasado, lastradas por los aranceles.

En cuarta posición figura el epígrafe de cacao y sus preparaciones, con 4,3 millones de euros, vinculados a la actividad de una empresa que elabora bombones de higo en la localidad cacereña de Almoharín.

Importaciones

Por otro lado, con 70,6 millones entre 2023 y 2025, el apartado de máquinas y aparatos mecánicos encabeza el listado de compras extremeñas ‘made in USA’. No muy por detrás le siguen, con 66,9 millones, los aparatos de medida, control o médico-quirúrgicos. Entre estos dos grupos de artículos suman más de un 70% de los 193,2 millones de euros importados en este trienio.