Extremadura se escapa del 'boom' de las hipotecas a tipo fijo: ya son casi dos de cada tres en España

En Extremadura, la hipoteca variable sigue siendo mayoritaria en la compra de vivienda pese al cambio de tendencia que se ha consolidado en España. En el cuarto trimestre de 2025, solo el 39,09% de los nuevos préstamos firmados en la región fueron a tipo fijo, según el Colegio de Registradores y el análisis del portal pisos.com, frente al 63,95% nacional.

Los datos en el resto del país reflejan un cambio profundo en el mercado hipotecario durante los últimos años. En el conjunto de España, las hipotecas a tipo fijo han ganado casi 15 puntos porcentuales desde 2020, cuando representaban el 55,74% de las nuevas firmas, hasta convertirse en la modalidad predominante en la mayoría de comunidades.

Los expertos del sector inmobiliario apuntan a varios factores que pueden explicar esta diferencia regional. Entre ellos destacan el menor precio medio de la vivienda, el tamaño más reducido de las operaciones hipotecarias o el peso de entidades que siguen comercializando préstamos variables con diferenciales competitivos.

Un cambio estructural en el mercado

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el auge de los préstamos a tipo fijo responde principalmente al ciclo de subidas de tipos iniciado por el Banco Central Europeo (BCE) en 2022. Ese movimiento provocó un fuerte incremento del euríbor, el principal índice de referencia para las hipotecas variables en España. Según Font, ese encarecimiento de las cuotas ha impulsado a muchos compradores a buscar mayor previsibilidad en sus gastos.

En ese contexto, la hipoteca fija se ha consolidado como la opción preferida en la mayoría del país. Comunidades como Navarra (77,66%), La Rioja (74,75%) o Murcia (72,01%) registran algunos de los porcentajes más altos de nuevas hipotecas de este tipo.

Extremadura, una excepción en el mapa hipotecario

Sin embargo, Extremadura aparece como una anomalía dentro del mercado nacional. La región es la única comunidad autónoma donde la hipoteca variable continúa siendo claramente dominante tanto en la actualidad como en 2020.

Esto significa que más de seis de cada diez nuevos préstamos hipotecarios firmados en la región siguen ligados a la evolución del euríbor.

Qué es una hipoteca fija

La hipoteca a tipo fijo mantiene el mismo interés durante toda la vida del préstamo. Esto significa que la cuota mensual permanece estable, independientemente de cómo evolucione el euríbor.

Según el Banco de España, este tipo de préstamos ofrecen mayor seguridad para el consumidor, ya que permite planificar el gasto a largo plazo sin riesgo de subidas imprevistas. A cambio, el interés inicial suele ser algo más alto que el de una hipoteca variable en los primeros años.

Precisamente esa estabilidad se ha convertido en su principal argumento comercial tras el repunte de los tipos de interés desde 2022.

Qué es una hipoteca variable

En una hipoteca variable, el interés se revisa periódicamente —normalmente cada seis o doce meses— y se calcula sumando un diferencial fijo al valor del euríbor.

Esto implica que la cuota puede subir o bajar con el tiempo. Cuando el euríbor está bajo, las cuotas suelen ser más reducidas que en una hipoteca fija; pero cuando sube, como ocurrió en los últimos años, el coste mensual del préstamo también aumenta.

El Banco de España recuerda que este tipo de préstamos implica asumir mayor riesgo financiero, ya que el importe final a pagar dependerá de la evolución futura del índice de referencia.

La opción intermedia: hipoteca mixta

Entre ambos modelos existe una tercera fórmula cada vez más presente en el mercado: la hipoteca mixta. Este producto combina un periodo inicial a tipo fijo —habitualmente entre cinco y diez años— y posteriormente pasa a funcionar como una hipoteca variable.

Las entidades financieras han reforzado la comercialización de este modelo en los últimos años, al ofrecer estabilidad al inicio del préstamo y, al mismo tiempo, permitir beneficiarse de posibles bajadas futuras del euríbor.

Un modelo que seguirá dominando en España

A pesar de que el BCE ha empezado a moderar los tipos de interés, los analistas consideran que la preferencia por las hipotecas a tipo fijo se mantendrá en el mercado español.

"La certidumbre sobre la cuota mensual se ha convertido en el principal argumento de venta", ha indicado Ferran Font, quien considera que este modelo seguirá siendo dominante incluso si el euríbor entra en una fase de descenso.

Mientras tanto, Extremadura continúa moviéndose a contracorriente del mapa hipotecario nacional, con un peso todavía mayor de los préstamos variables en la compra de vivienda.